Izglītības un zinātnes ministrija pieņēmusi lēmumu uzteikt darba līgumu Rēzeknes tehnikuma direktorei Benitai Virbulei, pēc dienesta pārbaudē atklātiem nopietniem finanšu pārkāpumiem, informēja ministrijā.
Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajā dienesta pārbaudē secināts, ka Virbules vadības laikā pieļautas būtiskas nepilnības finanšu vadībā un grāmatvedības procesos, tostarp nav pietiekami uzraudzīta finanšu līdzekļu izlietojuma un noslēgto līgumu izpilde.
Darba līguma uzteikums tiek īstenots Darba likumā noteiktajā kārtībā, tomēr pašlaik Virbule atrodas darbnespējā, tāpēc uzteikuma termiņš ir pagarināts. Pirms lēmuma pieņemšanas viņa iepazīstināta ar pārbaudē konstatētajiem faktiem un aicināta sniegt rakstveida paskaidrojumu.
Vienlaikus ministrija uzdevusi Rēzeknes tehnikumam līdz marta beigām ieviest pasākumus iekšējās kontroles stiprināšanai. Jau no šā gada tehnikuma grāmatvedības funkcijas nodotas Valsts kasei, lai uzlabotu finanšu pārvaldību un mazinātu iespējamos riskus. Par direktora pienākumu izpildītāju iecelta līdzšinējā direktores vietniece izglītības satura un attīstības jomā Irēna Kroiče.
Valsts kontrole iepriekš revīzijā konstatējusi, ka
no Rēzeknes tehnikuma budžeta, iespējams, izkrāpti gandrīz 54 000 eiro.
Par atklātajiem faktiem informēta IZM, Valsts policija un prokuratūra, un ir sākts kriminālprocess par krāpšanu lielā apmērā.
Revidenti norāda, ka maksājumi veikti uz kontiem, kuri neatbilda līgumos norādītajiem saņēmējiem, kā arī konstatēta rēķinu dubulta apmaksa. Tāpat atklātas neatbilstības starp tehnikuma iesniegtajiem dokumentiem un Valsts kontroles no Valsts kases iegūtajiem datiem par veiktajiem maksājumiem, kas, revidentu vērtējumā, var liecināt par mēģinājumiem slēpt patieso informāciju.
