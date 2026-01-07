Latvijas investīciju uzņēmuma “Merito Partners” specializētais nekustamā īpašuma fonds “Merito Real Estate Special Fund IV” iegādājies ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, Skolas ielā 21, par 5,9 miljoniem eiro. Kopējās investīcijas projektā pēc rekonstrukcijas pārsniegs 14 miljonus eiro.
Ēkas platība pārsniedz 9000 kvadrātmetru. Pēc pārbūves tajā plānots izveidot aptuveni 250 nelielas platības dzīvokļus – studijas tipa un vienas guļamistabas dzīvokļus 17 līdz 35 kvadrātmetru lielumā.
Ēka celta 1987. gadā Projektēšanas institūta vajadzībām. Tā būvēta ar dzelzsbetona karkasu, augstiem griestiem un aprīkota ar pieciem liftiem, kas ļauj salīdzinoši vienkārši pielāgot īpašumu dzīvojamai funkcijai.
Īpašuma iegādes darījumu līdzfinansējusi AS “Signet Bank”, piešķirot 3,85 miljonus eiro. Pēc rekonstrukcijas paredzēts uzlabot ēkas energoefektivitāti un samazināt uzturēšanas izmaksas.
Papildus dzīvokļiem ēkā plānots ierīkot arī komerctelpas, koplietošanas telpas, mantu glabātavas un velosipēdu novietnes. Attīstītāji norāda, ka esošas ēkas rekonstrukcija rada mazāku ietekmi uz vidi nekā jaunas ēkas būvniecība.
“Merito Real Estate Special Fund IV” ieguldījumus veikuši 23 Latvijas privātie investori. Investīciju piesaiste konkrētajam projektam jau ir noslēgta.
Kopš 2023. gada “Merito Partners” izveidojis vairākus nekustamā īpašuma fondus ar kopējo kapitālu 16 miljonu eiro apmērā. Uzņēmuma portfelī ir vairāki īpašumi Rīgā, tostarp Vecrīgā, Brīvības ielā un Ulmaņa gatvē, kā arī citi attīstības projekti. Kopējais plānoto dzīvokļu skaits uzņēmuma projektos pārsniedz 600 vienības.