Krievija un Francija veikušas ieslodzīto apmaiņu, Krievijai atbrīvojot franču pētnieku Lorānu Vinatjē, bet Francijai – krievu basketbolistu Daņiilu Kasatkinu, vēsta Krievijas mediji, atsaucoties uz Federālo drošības dienestu (FSB).
49 gadus vecais Vinatjē tika apcietināts 2024. gada jūnijā un izcieta trīs gadu cietumsodu par to, ka nebija reģistrējies kā "ārvalstu aģents". Šis statuss Krievijā noteikts daudziem diktatora Vladimira Putina un Kremļa kritiķiem. Vinatjē tika izvirzītas jaunas apsūdzības par spiegošanu, un saistībā ar tām viņam varēja piespriest vēl 20 gadus cietumā. Parīze apsūdzības nosauca par nepamatotām. Krievija mēdz aizturēt rietumvalstu pilsoņus, lai vēlāk izmantotu viņus apmaiņā pret Rietumos aizturētiem krievu spiegiem un noziedzniekiem. Kasatkins pērn tika aizturēts Parīzes lidostā pēc Savienoto Valstu lūguma, kur viņš tiek meklēts par iespējamu dalību izspiedējvīrusu hakeru grupējumā.
