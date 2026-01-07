Tā kā Latvijā iestājušies labvēlīgi apstākļi slēpošanai – uzsnidzis sniegs un gaisa temperatūra turas zem nulles –, darbu sākušas slēpošanas trases uz vairākiem kalniem.
Brīvdienās daudzi cilvēki tos steidz izmantot, aculiecinieki ziņo, ka Rīgai tuvākajās trasēs brīvdienās bijušas milzīgas rindas gan pie inventāra nomas, gan pacēlājiem. Sestdien, svētdien slēpotājiem nācies gaidīt rindā vairāk nekā stundu.
