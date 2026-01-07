Par 2026. gada dzīvnieku izvēlēts parastais krupis – Latvijā plaši sastopama abinieku suga, informē Latvijas Nacionālais dabas muzejs.
Muzejs uzmanību pievērš tam, ka krupjiem raksturīgās pavasara migrācijas laikā, dodoties uz nārsta vietām, tie bieži šķērso autoceļus un nonāk satiksmes apdraudējumā. Ja krupim izdodas izdzīvot, tas var nodzīvot pat līdz 40 gadiem.
Parastais krupis ir viens no lielākajiem abiniekiem Latvijā – pieauguša dzīvnieka ķermeņa garums parasti sasniedz 6–12 centimetrus, mātītes ir lielākas un masīvākas nekā tēviņi. Krupim raksturīgas īsas, spēcīgas kājas, raupja, kārpiņām klāta āda un brūngani pelēcīga krāsa. No vardēm to atšķir sausā āda un izteiktie indes dziedzeri galvas sānos.
Lielāko dzīves daļu parastais krupis pavada uz sauszemes – mežos, pļavās, dārzos un arī pilsētu zaļajās zonās. Tas ir nakts dzīvnieks, kas dienā slēpjas mitrās un tumšās vietās, bet aktivizējas vakaros un lietainā laikā. Ziemu krupis pavada ziemas miegā.
Pavasarī, parasti martā vai aprīlī, krupji dodas uz nārsta vietām – seklām ūdenstilpēm ar bagātīgu veģetāciju. Dabā tos var pamanīt pēc lēnās kustības, ikru virtenēm ūdenī un klusinātās skaņas, ko tie izdod trauksmes brīžos.
Latvijas Nacionālajā dabas muzejā visa gada garumā būs skatāma Gada dzīvnieka vitrīna,
savukārt 31. janvārī notiks Ģimenes diena, kas veltīta parastajam krupim.
Gada dzīvnieka izvēle ir viena no senākajām vides izglītības aktivitātēm muzejā – tā aizsākta 2000. gadā, lai sabiedrībai saprotamā veidā stāstītu par Latvijā sastopamām un aizsargājamām sugām. Laika gaitā iniciatīvai pievienojušās arī citas dabas aizsardzības un interešu organizācijas, nosakot gada putnu, kukaini, zivi, sēni, koku un citus simbolus. Dabas muzejs gada nominācijas pasludina katru gadu, sadarbojoties ar valsts institūcijām un vides organizācijām.
