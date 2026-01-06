Komponists Boriss Rezņiks mūžībā devās 2025. gada 31. decembrī, sasniedzot 78 gadu vecumu. Viņa sieva Aleksandra Solovjova žurnālam "Privātā Dzīve" sniegusi ieskatu mākslinieka pēdējā dzīves posmā.
Solovjova stāsta, ka pēdējo mēnesi Rezņiks pavadījis ārstniecības iestādēs. Sākotnēji viņš trīs nedēļas ārstējies Onkoloģijas centrā, bet vēlāk pārvietots uz paliatīvās aprūpes nodaļu Biķerniekos, kur arī noslēdzies viņa mūžs. Sieva atzīst, ka ģimene darījusi visu iespējamo, lai cīnītos ar slimību, taču tā izrādījusies spēcīgāka:
"Mēs gan cīnījāmies, kā spējām, taču slimība uzvarēja."
Viņa arī atklāj, ka komponistam jau 2015. gadā diagnosticēta asins slimība, kas laika gaitā pāraugusi leikozē.
Jau ziņots, ka aizvadītā gada nogalē 78 gadu vecumā mūžībā aizgājis komponists Boriss Rezņiks. Viņš dzimis 1947. gada 3. maijā un bijis viens no grupas Eolika pirmajiem dalībniekiem un tās vadītājs no 1972. līdz 1992. gadam. Rezņiks ir vairāku grupas dziesmu autors, kā arī radījis mūziku dziesmai Atmostas Baltija, kas kļuvusi par nozīmīgu simbolu Latvijas jaunāko laiku vēsturē.
