Latgales rajona tiesa pērn trim personām piespriedusi mūža ieslodzījumu par sevišķi cietsirdīgu slepkavību, kas izdarīta laupīšanas nolūkā, liecina informācija portālā "tiesas.lv".
Pilns spriedums parakstīts pērnā gada decembra beigās. Tajā noteikts mūža ieslodzījums visām trim apsūdzētajām personām. Procesa dalībniekiem ir tiesības spriedumu pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no dienas, kad tas kļuvis pieejams.
Krimināllietā apsūdzētas Alina Romaņenkova, Pāvels Šaļtis un Jevgenijs Bogdans. Tiesa konstatēja, ka apsūdzētie, darbojoties personu grupā, izdarīja citas personas slepkavību ar sevišķu cietsirdību, turklāt noziegums bija saistīts ar laupīšanu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka apsūdzētie vismaz septiņu stundu laikā ar nelieliem pārtraukumiem veica vardarbīgas darbības pret cietušo. Kopumā konstatētas
vismaz 60 traumatiskas darbības pret bezpalīdzīgā stāvoklī uz grīdas esošu personu, nodarot smagus miesas bojājumus
un radot sevišķas ciešanas, kuru rezultātā iestājās nāve.
Papildus tam apsūdzētajiem tika inkriminēta arī cietušās maksājuma līdzekļa prettiesiska izmantošana.
Tiesa nolēma no apsūdzētajiem piedzīt mantiskā kaitējuma atlīdzību par nozagtajām mantām, ar bērēm saistītos izdevumus un morālā kaitējuma kompensāciju kopumā 47 850 eiro apmērā, kā arī valsts labā izmaksāto kompensāciju 2150 eiro. Tāpat no apsūdzētajiem piedzīti procesuālie izdevumi par advokātu darbu pirmstiesas procesā.
Tiesas debatēs valsts apsūdzības uzturētāja lūdza visiem trim apsūdzētajiem piemērot mūža ieslodzījumu par izdarītajiem sevišķi cietsirdīgajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu