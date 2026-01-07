Televīzijas kanāla STV Pirmā! vecgada speciālizlaidumā “No gada dāmas līdz gada drāmai” pulcējās četras sabiedrībā zināmas dāmas — politiķe Linda Abu Meri, juriste Ieva Brante, aktrise Dana Bjorka un publiciste Linda Curika (Džemma Sudraba). Sievietes analizēja aizvadītā gada zīmīgākos pavērsienus, īpašu uzmanību veltot sieviešu lomai un pašsajūtai mūsdienu pasaulē.
Sarunas gaitā dalībnieces pievērsās mūžam aktuālajiem jautājumiem par vizuālo tēlu, lieko svaru un sociālo spiedienu, kas liek dāmām tiekties pēc mākslīgi radītiem skaistuma standartiem. Šajā kontekstā tika pieminēts arī 2025. gada Eiropas Savienības atbalstītais pilotprojekts, kura ietvaros aptuveni 250 Latvijas iedzīvotājiem valsts sedza bariatrijas procedūru izmaksas.
Džemma Sudraba dalījās pārdomās par zinātniskām atziņām, kas liecina: drastiskas diētas agrā jaunībā var neatgriezeniski sabojāt vielmaiņu. Viņa skaidroja, ka šādos gadījumos organisms sāk pretoties svara zaudēšanai, jo "esi satraumējis visu savu ķermeņa funkcionalitāti."
Atskatoties uz 2000. gadu sākumu, Linda Curika atminējās tā laika absurdo tievēšanas modi. Viņa stāstīja par bīstamām tējām, letālām tabletēm un pat glancēto žurnālu ieteikumiem lietot uzturā vati, lai apmānītu izsalkuma sajūtu. "Mani divdesmitie pagāja divtūkstošajos – topā bija tēju diēta, tabletes "Lida", no kurām vairākas sievietes nomira, bija pat vates diēta, par ko "Cosmopolitan" žurnāls rakstīja – proti, ka vajag vienkārši vati ēst, tad negribēsies ēst," atceras publiciste.
Šie atklājumi izsauca neviltotu šausmu reakciju pārējās sarunas dalībniecēs. Lai gan vati Džemma neēda, viņa atzina, ka savulaik iegādājusies bīstamās "Lida" tabletes. Pat uzzinot par nāves gadījumiem, vēlme būt tievai tobrīd bijusi spēcīgāka par pašsaglabāšanās instinktu: "Kad es redzēju "Bez Tabu" sižetu par to, ka vairākas sievietes ir nomirušas, es nodomāju – vismaz nomiršu tieva."
Vēlāk viņa atklājās, ka šo tablešu efektivitātes pamatā bija aizliegtas vielas — amfetamīns. Džemma atceras, ka maģistra darba rakstīšanas laikā šis preparāts viņai sniedzis nedabisku enerģiju un pilnībā noņēmis apetīti, kas patiesībā bija narkotisks reibums.
VIDEO:
