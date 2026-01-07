Ziemassvētku brīvdienas mūziķim Naurim Brikmanim šogad izvērtušās negaidīti sarežģītas – svētku laikā gūta ceļgala trauma, kas vēlāk prasījusi mediķu palīdzību un meniska operāciju. Neraugoties uz savainojumu, mūziķis uz laiku nepameta skatuvi un turpināja darbu kabarē izrādē, vēsta "Privātā Dzīve".
Par notikušo Brikmanis stāsta, ka trauma gūta ģimenes lokā, rotaļu laikā neveikli pietupjoties, kā rezultātā plīsis menisks.
Intensīvais darba grafiks neļāvis nekavējoties apstāties – vēl vairākas dienas pēc traumas viņš turpinājis uzstāties kabarē izrādē "Fabula Rasa", kurā pilda konferansjē lomu un lielu daļu laika pavada uz skatuves.
Operācija mūziķim veikta neilgi pirms gadumijas. Pēc tās kādu laiku nācies pārvietoties ar kruķiem, taču šobrīd Brikmanis jau ir atgriezies darbā kabarē izrādē. Viņš atzīst, ka piedzīvotais kalpojis kā nopietns signāls pievērst lielāku uzmanību savam ķermenim un pārskatīt darba slodzes apjomu.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu