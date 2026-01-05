ASV prezidents Donalds Tramps svētdien izteica asus draudus Kolumbijai, vainojot šo valsti kokaīna kontrabandā uz Savienotajām Valstīm un norādot, ka Vašingtona neizslēdz arī militāras rīcības iespēju.
Sarunā ar žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, dodoties no Floridas uz Vašingtonu, Tramps Kolumbiju raksturoja kā "ļoti slimu" valsti un pauda, ka to vada "slims cilvēks, kuram patīk ražot kokaīnu un pārdot to ASV".
"Viņš ar to nenodarbosies ilgi," sacīja Tramps, bet nepaskaidroja, kā tieši šie vārdi būtu interpretējami.
ASV prezidents jau iepriekš vairākkārt kritizējis Kolumbijas kreiso prezidentu Gustavo Petro, taču šoreiz viņa vārdu tieši neminēja.
Atbildot uz žurnālista jautājumu, vai Savienotās Valstis varētu uzsākt militāru operāciju pret Kolumbiju, Tramps sacīja:
"Man tas izklausās labi."
Saistībā ar savas narkotiku apkarošanas stratēģijas īstenošanu Tramps nesen paziņojis, ka neizslēdz iespēju veikt triecienus narkotiku ražošanas laboratorijām Kolumbijā. Šādus izteikumus Kolumbijas prezidents Petro nosodīja kā iebrukuma draudus. Vienlaikus Vašingtona noteikusi sankcijas pret Petro.
Kā jau ziņots, sestdien ASV militārās operācijas laikā tika aizturēts Kolumbijas kaimiņvalsts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Viņi nogādāti Ņujorkā, kur viņiem draud tiesa saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu Savienotajās Valstīs.
