Latvijas kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane svētdien Slovēnijā Pasaules kausa posmā slalomā ieņēma septīto vietu, sasniedzot līdz šim augstāko rezultātu neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē.
Pirmajā braucienā Ģērmane uzrādīja desmito labāko laiku, kas otrajā braucienā viņai deva startu no desmitās pozīcijas. Otrajā trasē latviete uzrādīja ļoti stabilu sniegumu un pēc iepriekš startējušajām sportistēm izvirzījās pirmajā vietā. Abu braucienu summā viņu pārspēja tikai sešas konkurentes.
Uzvaru sacensībās izcīnīja Šveices sportiste Kamilla Rasta, kura bija ātrākā abos braucienos un finišēja pēc minūtes un 40,2 sekundēm. Otrajā vietā, zaudējot 0,14 sekundes, ierindojās amerikāniete Mikeila Šifrina, savukārt trešo vietu ieņēma vēl viena Šveices sportiste Vendija Holdenere, kura no uzvarētājas atpalika 1,83 sekundes.
Ģērmane otrajā braucienā sasniedza dalītu ceturto labāko laiku, bet kopvērtējumā no uzvarētājas atpalika 2,56 sekundes. Viņas izcīnītā septītā vieta kļuvusi par jaunu Latvijas rekordu Pasaules kausa sacensībās kalnu slēpošanā. Augstāku rezultātu Latvijas sportisti sasnieguši vien PSRS laikā, kad
Ģērmanes mamma Ulla Lodziņa vienās sacensībās izcīnīja ceturto vietu.
Citai Latvijas sportistei Lienei Bondarei sacensības noslēdzās jau pirmajā braucienā, kur trases augšdaļā pieļautas kļūdas dēļ viņa nefinišēja.
Pēc sešiem Pasaules kausa slaloma posmiem disciplīnas kopvērtējumā līdere ar 580 punktiem ir Šifrina, otrajā vietā ar 362 punktiem atrodas Rasta, bet Ģērmane ar 116 punktiem dala desmito vietu. Visu disciplīnu kopvērtējumā Šifrina ieņem pirmo, Rasta – otro vietu, savukārt Ģērmane ir 31. pozīcijā.
Šosezon Ģērmane Pasaules kausā atgriezās pēc gandrīz gada pauzes. Pirmajā startā Somijā viņa ieņēma 21. vietu, nākamajās sacensībās pakāpās līdz 14. pozīcijai, bet turpmākajos posmos vairākkārt iekļuva labāko desmitniekā. Iepriekšējā sezonā latviete trīs reizes slalomā bija astotā, bet finālposmā ieņēma 14. vietu, savukārt 2024. gada sākumā kļuva par pasaules junioru čempioni slalomā.
