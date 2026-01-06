ASV iebrukumā Venecuēlā, kura gaitā sestdien tika sagūstīts prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva Silija Floresa, piedalījās ap 200 operatīvo darbinieku, pirmdien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Hegsets, runājot kādā pasākumā Virdžīnijas štata Ņūportņūzas pilsētā, tomēr nepateica, ka visi iebrukuma dalībnieki būtu bijuši karavīri.
Saskaņā ar agrākām ziņām Maduro un viņa sievas sagūstīšanā nedēļas nogalē bija iesaistīts Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un bruņoto spēku elites vienības.
Maduro un viņa sieva sestdienas rītā tika sagūstīti Karakasas centrā un aizvesti no Venecuēlas uz ASV.
63 gadus vecais Maduro pirmdien Ņujorkas tiesā paziņoja, ka ir "nevainīgs" un "krietns cilvēks", neatzīstot savu vainu apsūdzībās narkoterorismā.
Hegsets savā paziņojumā arī izsmēja Venecuēlas pretgaisa aizsardzību.
"Šķiet, ka šīs krievu pretgaisa aizsardzības sistēmas nestrādāja sevišķi labi," pajokoja Hegsets. Saskaņā ar viņa paziņojumiem Venecuēlas pretgaisa aizsardzība balstās galvenokārt uz militāro tehnoloģiju, kas saņemta no Krievijas un Ķīnas.
