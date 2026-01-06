26 gadus vecā Adele Rasmane pirms nepilna mēneša saņēma sava pirmā dzīvokļa atslēgas un sociālajos medijos dalījās ar sajūtu, ka dzīve beidzot ieguvusi stabilu un cerīgu virzienu. Otrdien būtu apritējis pirmais mēnesis viņas jaunajā mājoklī Bauskas ielā, taču iecerēto ikdienu sagrāva gāzes sprādziens, kas notika pagājušajā piektdienā tieši sālsmaizes laikā, vēsta "Panorāma".
Pēc negadījuma Adele šobrīd mitinās pie paziņas. Joprojām nav skaidrs, vai un kad dzīvoklī būs iespējams atgriezties, jo ēkai noteikts avārijas stāvoklis un uzturēties tajā ir aizliegts.
Pirms Ziemassvētkiem sieviete bija paziņojusi, ka kļuvusi par sava pirmā mājokļa īpašnieci, uzsverot, ka tas ir nozīmīgs pavērsiens viņas dzīvē. Adele saka: "Domāju par nākotnes plāniem. 2. janvārī bija plāns visu pabeigt, mēs nopirkām visas mēbeles."
Sprādziena dienā uz dzīvokli bija ieradusies ģimene, lai palīdzētu ar iekārtošanu. Brīdī, kad notika sprādziens, visi atradās dzīvoklī, skrūvēja mēbeles un sarunājās. Pēkšņi viss sācis kustēties, no griestiem birt putekļi, gaitenis piepildījies ar dūmiem. Adele paspējusi izslēgt plīti, aizslēgt durvis un kopā ar pārējiem izkļūt ārā. Tikai pēc tam atklājies, ka ēkā iebrukuši divi stāvi.
Viņa atceras, ka līdz sprādzienam dzīvoklī bija pavadītas vien aptuveni divdesmit minūtes, un neilgi pēc tam notikuma vietā ieradušies gāzes dienesta darbinieki.
"Ja mēs būtu vēlāk atbraukuši, tad mums arī varēja jumts būt uz galvas,"
atzīst Adele, uzsverot, cik maz pietrūcis līdz daudz smagākām sekām.
Lai gan viņas dzīvoklis atradās otrajā stāvā un vizuāli nav tik smagi cietis kā ēkas augšējā daļa, bažas rada sprādziena iespējamā ietekme uz visas mājas konstrukcijām.
Pašlaik Adele risina praktiskos jautājumus – sazinās ar apdrošinātāju un banku, apsver īres iespējas un meklē risinājumus, kā rīkoties tālāk. Šajā situācijā lielu atbalstu sniedz ģimene, jo, kā pati atzīst, notikušais licis apjukt un liek sākt visu no jauna.
