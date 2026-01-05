Šodien atklāti pasažieru vilcienu pārvadājumi starp Tartu un Rīgu, informēja pārvadātāji. Regulāra satiksme šajā maršrutā gan sāksies no 12. janvāra.
Atklāšanas braucienā vilciens no Tartu šodien izbrauca pulksten 7.23, pieturot Valgā, Valmierā, Cēsīs un Siguldā, bet Rīgā pienāca pulksten 14.07. Atpakaļ no Rīgas uz Tartu vilciens devās pulksten 15.17, atkārtoti piestājot Siguldā, Cēsīs, Valmierā un Valgā.
No 12. janvāra vilciens šajā maršrutā kursēs vienu reizi dienā. Taču Igaunijas valsts pasažieru vilcienu operators "Eesti Liinirongid", kas sadarbojas ar zīmolu "Elron", līdz gada beigām paredz nodrošināt divus reisus dienā starp Tartu un Rīgu, pastāstīja "Elron" izpilddirektors Lauri Betlems.
Pasažieru pārvadājumus maršrutā Tallina–Tartu–Rīga "Elron" nodrošinās sadarbībā ar "Vivi" – posmā starp Valgu un Rīgu vilcienus vadīs Latvijas kompānijas mašīnisti.
Sākotnējais kustības grafiks paredz, ka vilciens no Tallinas izbrauks pulksten 14.50, no Tartu – pulksten 17.05, bet Rīgā ieradīsies pulksten 20.52.
Savukārt no Rīgas vilciens aties pulksten 7.40, Tartu ieradīsies pulksten 11.25, bet Tallinā – pulksten 14.11. Biļetes cena maršrutā Tartu–Rīga būs no 19 līdz 22 eiro. Autobusa biļete šādā maršrutā ir apmēram tāda pati.
Vienlaikus saglabāsies arī savienojums Tallina–Tartu–Rīga–Viļņa, kā arī papildu reisi ar pārsēšanos līnijā Tallina–Tartu–Rīga no piektdienas līdz svētdienai.
