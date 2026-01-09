Ar Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti tikos neilgi pirms jaunā gada, iztaujājot par Eiropas Parlamenta spējām izdarīt pietiekamu spiedienu uz Krievijas ekonomiku, tās militāro rūpniecību, lai sasniegtu Eiropas kopīgo mērķi – kara izbeigšanu Ukrainā.
Kalniete ir galvenā ziņotāja par Krievijas jautājumiem, tātad veido un formulē Eiropas Parlamenta oficiālo viedokli par šo valsti un reizē arī Eiropas Savienības ārpolitiku.
S. Kalniete: Darbs pie ziņojuma par Krievijas jautājumiem sāksies nākamgad (2026. gadā. – Red.). Protams, es cenšos sekot līdzi visam, kas notiek Krievijā. Patlaban Eiropas Tautas partijas frakcijas uzdevumā esmu atbildīga par Briseles dialoga norisi. Tas ir process, kurā tiek uzaicināti Krievijas opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, pat tie, kuri atbrauc tieši no Krievijas. Taču jāteic, ka šoreiz diezin vai būs dalībnieki no šīs valsts, jo pašreizējais agresora valsts režīms nedod atļaujas izbraukt. Arī Eiropa ir noteikusi ierobežojumus iebraukšanas vīzām no Krievijas. Opozīcija, kas ir ārpus Krievijas un kas ietver arī bijušās PSRS valstis, protams, piedalīsies. Armēnijā, Gruzijā, Amerikā un Eiropā dzīvo daudz Krievijas opozīcijas pārstāvju.
Iesaistot arī citas Eiropas Parlamenta politiskās grupas, šis jautājums ir jāaktualizē oficiālo parlamenta pasākumu līmenī. Jāatzīst, ka saskaņošana starp parlamenta politiskajām grupām noris ļoti gausi, jo katrai no tām ir cits priekšstats, kādiem ir jābūt šī foruma uzdevumiem. Ar Ārlietu komitejas piekrišanu esmu izstrādājusi foruma vadlīnijas. Pirmais uzdevums ir veicināt dialogu starp Eiropas institūcijām un Krievijas opozīciju. Svarīgi ir arī veicināt sapratni un sadarbību starp Krievijas opozīcijas dažādiem pārstāvjiem, jo arī viņu vidū pastāv domstarpības. Nesen Eiropas Padome izveidoja īpašu struktūru, kurā tiks deleģēti Krievijas pārstāvji, un viņi varēs piedalīties dažādās sanāksmēs un arī ņemt vārdu tajās.
Bet kāda no tā jēga, ka jūs sapulcēsieties un parunāsieties?
Svarīgi, ka tas izskan Krievijā, kur pastāv būtiski ierobežojumi informācijas izplatībai. Taču tur sociālie tīkli vēl arvien darbojas pietiekami aktīvi. Esmu runājusi ar Eiropas Parlamenta Komunikāciju departamentu, ka mums ir maksimāli jānodrošina, lai sociālajos tīklos aiziet ziņa, ka notiek Briseles dialogs un tajā piedalās Krievijas opozīcijas pārstāvji.
Kā Eiropas Parlamentā tika uztverts Donalda Trampa paustais "Politico", ka Eiropa esot sabrukušu valstu grupa, kuru vadot vāji līderi?
Jāņem vērā, ka Eiropas Parlamenta politiskais spektrs ir ļoti dažāds, tāpēc arī Trampa izteikumu vērtējums nav viennozīmīgs. Pastāv tomēr atšķirība starp viņa retoriku un starp to, kāda veida politika tiek īstenota. Ir jūtams, ka retorika ir daudz spēcīgāka par reālo politisko darbību. Par pretrunām liecina arī tas, ka pašreizējā ASV administrācijā notiek cīņa starp diviem grupējumiem – vieni ir izolacionisti, kas vēlas palikt Rietumu puslodē un veidot savu politiku, bet otri ir tie, kas vēl arvien saglabā Amerikas globālo tvērienu. Tas manāms, arī iepazīstoties ar ASV drošības stratēģiju un Amerikas Nacionālo aizsardzības aktu, kas ir atšķirīgi dokumenti.
Jāņem vērā arī tas, ka ir atšķirība starp izpratni, kāda valda Kongresā par apdraudējumu no Krievijas puses Eiropai, un attieksmi, kāda ir ASV administrācijā.
Vai jums nešķiet, ka 20. sankcijas paketes gatavošana pret Krieviju raisa jautājumus par Eiropas rīcībspēju? Tik daudz sankciju pakešu pieņemts, bet Krievijas ēnu flotes kuģi brauc kā braukuši.
Sankciju paketi var pieņemt tikai tad, ja visas dalībvalstis tai piekrīt. Katrai dalībvalstij ir noteiktas ekonomiskās intereses, un, ja tās neņem vērā, var sākties būtiskas iekšpolitiskas un ekonomiskas grūtības. Zinot, cik sarežģīti par to ir vienoties, es drīzāk izteiktu lielu apbrīnu par to, ka mēs vispār tik tālu esam tikuši, īpaši ņemot vērā faktu, ka ir valstis, kuras nepārtraukti šīs sankcijas bloķē.