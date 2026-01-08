Latvijas gada labāko sportistu godu šogad ieguvuši šķēpmetēja Anete Sietiņa un šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš, kuri trešdien apbalvoti ar "Trīs zvaigžņu balvu".
Sietiņai šī ir pirmā šāda līmeņa atzinība karjerā, savukārt Skujiņš balvu saņēmis otro reizi. Aizvadītajā sezonā Sietiņa pasaules čempionātā izcīnīja sudraba medaļu – tas ir augstākais Latvijas šķēpmetēju sasniegums pasaules čempionātos kopš neatkarības atjaunošanas. Tikmēr Skujiņš apliecināja piederību pasaules elitei, pasaules un Eiropas čempionātos abos finišējot piektajā vietā.
Toms Skujiņš šoreiz pasākumā nevarēja piedalīties, taču viņa vietā balvu saņēmusi mamma. Riteņbraucējs pauda lepnumu par saņemto atzinību un atzina, ka savējo novērtējums dod papildu motivāciju turpmākajam darbam.
Viņš atzina, ka, sekojot līdzi šā gada balvu pasniegšanai, atmiņā atgriezušās pērnā gada emocijas, kad sportists ceremoniju piedzīvoja klātienē. Arī šogad īpaši uzrunājuši citu sportistu un viņu ģimeņu iedvesmojošie stāsti.
Par gada sporta komandu atzīta Latvijas vīriešu florbola izlase, kas 2024. gada decembrī pasaules čempionātā izcīnīja ceturto vietu. Gada mazās komandas tituls piešķirts pludmales volejbola duetam Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kuras kļuva par pasaules čempionēm.
Gada sporta trenera balvu saņēma Sietiņas treneris Gints Palameiks, bet par gada jaunatnes treneri atzīts pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš. Tehniskajos sporta veidos par gada sportistu nosaukts spīdveja braucējs Andžejs Ļebedevs, savukārt gada uzlecošās zvaigznes balvu ieguva biatloniste Estere Volfa.
Par gada paralimpiskajiem sportistiem atzīti paravieglatlēte Diāna Krūmiņa un paraiejādes sportists Rihards Snikus.
Gada sporta žurnālista balvu saņēma Ulvis Brože no portāla "Sportacentrs.com". Par gada sporta skolotāju atzīts Arvis Sprude, kurš visu profesionālo darbību veltījis Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola.
Balvu kategorijā "Mūža ieguldījums sportā" saņēma Andris Vitauts Kļaviņš, viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas sieviešu volejbola vēsturē. Par gada ģimeni sportā atzīta Ceriņu ģimene no Cēsu novada, savukārt par labāko pašvaldību sportā novērtēta Rīgas valstspilsēta.
