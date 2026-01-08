Latvijas gada labāko sportistu godu šogad ieguvuši šķēpmetēja Anete Sietiņa un šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš, kuri trešdien apbalvoti ar "Trīs zvaigžņu balvu".

Reklāma

Sietiņai šī ir pirmā šāda līmeņa atzinība karjerā, savukārt Skujiņš balvu saņēmis otro reizi. Aizvadītajā sezonā Sietiņa pasaules čempionātā izcīnīja sudraba medaļu – tas ir augstākais Latvijas šķēpmetēju sasniegums pasaules čempionātos kopš neatkarības atjaunošanas. Tikmēr Skujiņš apliecināja piederību pasaules elitei, pasaules un Eiropas čempionātos abos finišējot piektajā vietā.

Toms Skujiņš šoreiz pasākumā nevarēja piedalīties, taču viņa vietā balvu saņēmusi mamma. Riteņbraucējs pauda lepnumu par saņemto atzinību un atzina, ka savējo novērtējums dod papildu motivāciju turpmākajam darbam.

Viņš atzina, ka, sekojot līdzi šā gada balvu pasniegšanai, atmiņā atgriezušās pērnā gada emocijas, kad sportists ceremoniju piedzīvoja klātienē. Arī šogad īpaši uzrunājuši citu sportistu un viņu ģimeņu iedvesmojošie stāsti.

Par gada sporta komandu atzīta Latvijas vīriešu florbola izlase, kas 2024. gada decembrī pasaules čempionātā izcīnīja ceturto vietu. Gada mazās komandas tituls piešķirts pludmales volejbola duetam Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, kuras kļuva par pasaules čempionēm.

Gada sporta trenera balvu saņēma Sietiņas treneris Gints Palameiks, bet par gada jaunatnes treneri atzīts pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš. Tehniskajos sporta veidos par gada sportistu nosaukts spīdveja braucējs Andžejs Ļebedevs, savukārt gada uzlecošās zvaigznes balvu ieguva biatloniste Estere Volfa.

Par gada paralimpiskajiem sportistiem atzīti paravieglatlēte Diāna Krūmiņa un paraiejādes sportists Rihards Snikus.

Gada sporta žurnālista balvu saņēma Ulvis Brože no portāla "Sportacentrs.com". Par gada sporta skolotāju atzīts Arvis Sprude, kurš visu profesionālo darbību veltījis Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola.

Balvu kategorijā "Mūža ieguldījums sportā" saņēma Andris Vitauts Kļaviņš, viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas sieviešu volejbola vēsturē. Par gada ģimeni sportā atzīta Ceriņu ģimene no Cēsu novada, savukārt par labāko pašvaldību sportā novērtēta Rīgas valstspilsēta.

+12 foto
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis (no kreisās), "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijas "Gada sportiste" ieguvēja šķēpmetēja Anete Sietiņa un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde pēc "Trīs Zvaigžņu balva 2025" apbalvošanas ceremonijas Rīgas Cirkā, kurā tika noskaidroti aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
2025. gada Latvijas sporta izcilību apbalvošana
Rīgas Cirkā tiek noskaidrotas 2025. gada Latvijas sporta izcilības.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis (no kreisās), "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijas "Gada sportiste" ieguvēja šķēpmetēja Anete Sietiņa un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde pēc "Trīs Zvaigžņu balva 2025" apbalvošanas ceremonijas Rīgas Cirkā, kurā tika noskaidroti aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Rīgas Cirkā notiek "Trīs Zvaigžņu balva 2025" apbalvošanas ceremonija, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Šķēpmetēja Anete Sietiņa ar saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijā "Gada sportiste" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Latvijas Olimpiskās komitejas Goda prezidents Vilnis Baltiņš (no kreisās) un volejbola treneris Andris Vitauts Kļaviņš ar saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2025" par mūža ieguldījumu sportā apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Paravieglatlēte Diāna Krūmiņa ar saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijā "Gada paralimpiskā sportiste" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs (no kreisās) un pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš ar saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2025" balvu nominācijā "Gada jaunatnes sporta treneris" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Spīdveja braucējs Andžejs Ļebedevs ar saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijā "Gada sportists tehniskajos sporta veidos" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde pasniedz balvu "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijas "Gada sporta skolotājs" ieguvējam Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sporta skolotājam Arvim Sprudem apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova (no kreisās) un Tīna Graudiņa saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2024" nominācijā "Gada sporta mazā komanda" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Latvijas vīriešu florbola izlase ar saņemto "Trīs Zvaigžņu balva 2024" nominācijā "Gada sporta komanda vai profesionālais sporta klubs" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Paravieglatlēte Diāna Krūmiņa (no kreisās) un Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte piedalās "Trīs Zvaigžņu balva 2025" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns (no kreisās) un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš piedalās "Trīs Zvaigžņu balva 2025" apbalvošanas ceremonijā Rīgas Cirkā, kurā tiek noskaidrotas aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis (no kreisās), "Trīs Zvaigžņu balva 2025" nominācijas "Gada sportiste" ieguvēja šķēpmetēja Anete Sietiņa un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde pēc "Trīs Zvaigžņu balva 2025" apbalvošanas ceremonijas Rīgas Cirkā, kurā tika noskaidroti aizvadītā gada Latvijas sporta izcilības.
1 / 12
Foto: Paula Čurkste/LETA

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 