Ukrainā novembrī kritis Krievijas armijas pusē karojošs Igaunijas valstspiederīgais no Rietumviru apriņķa Tapas, vēsta laikraksts "Virumaa Teataja".
54 gadus vecais vīrietis pagājušajā vasarā devies uz Krieviju, lai pievienotos tās armijai. Vīrietis iepriekš bijis aktīvs Tapas uzņēmēju kopienā, kā arī vietējās krievu skolas padomē. Igaunijas Ārlietu ministrijā atzina, ka tai nav informācijas par Krievijas pusē karojošiem Igaunijas valstspiederīgajiem. Pievienošanās Krievijas vai Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem, kā arī militāras vai nemilitāras palīdzības sniegšana tiem Igaunijā ir aizliegta.
Tiesa Igaunijā līdz šim sodījusi vairākus Krievijas agresijas atbalstītājus. Nesen notiesāts Polijas pilsonis, kurš no Igaunijas vēlējās pārpeldēt Narvu uz piepūšamā matrača, lai pievienotos Krievijas armijai.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.