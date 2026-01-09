"Pašvaldības pārstāvjiem nav izpratnes par to, kā strādā kultūras institūcijas," pēc 7. janvāra tikšanās ar Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču medijiem teica kultūras ministre Agnese Lāce.

"Es vēlos, lai mani vēlētāji ir apmierināti. Ļoti svarīgi mācīt skatītāju, piedāvāt augsto mākslu, bet ir svarīgi arī dzirdēt skatītājus," pauda viņas oponents.

Ministres izteikumi un kultūrai kopumā neraksturīgi asā konflikta cēlonis ir kaislības ap SIA "Austrumlatvijas koncertzāle", kas, labāk paužot tās patieso jēgu, plašāk zināma kā Latgales vēstniecība "Gors". Rēzeknes mērs A. Bartaševičs, kurš 2023. gada novembrī pašvaldības finanšu problēmu sliktas risināšanas dēļ tika atstādināts no amata (par to vēl turpinās tiesāšanās) un 2025. gadā ievēlēts no jauna, ir nonācis pie "inovatīva" risinājuma. Pilsētas budžeta situāciju viņš izlēmis risināt, kā ļaunuma sakni parādot – nē, ne jau, piemēram, problēmas ar Rēzeknes rekreācijas centru jeb SPA, kuras nelikumības kriminālprocesā izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, bet gan koncertzāli "Gors".

Āzis par dārznieku – tēlaini sakot, šis sakāmvārds nāk prātā, raksturojot pēdējā laika notikumus Rēzeknē. Atsaucoties uz SIA "Audita akadēmija" veikto funkcionālo auditu, kura saturu un secinājumus pašvaldība pilnā apjomā atsakās publiskot, cita starpā "Goram" tiek pārmesta slikta finanšu pārvaldība, strādāšana ar zaudējumiem, arī – sadarbības trūkums ar pārējiem uzņēmumiem pilsētā un apkārtnē kopīgu atraktīvu nedēļas nogales piedāvājumu veidošanā, kā arī solītas pārmaiņas, pārveidojot par iestādi vai izvēloties citu pārvaldības formu. Bet pašvaldības uzņēmuma dalībnieku ārkārtas sapulce ilggadējo "Gora" vadītāju Diānu Zirniņu 30. decembrī, 2025. gada pēdējā darba dienā, uzticības zaudēšanas dēļ atlaida no darba.

