Rīdziniece Jeļena, vēloties uzlabot smaidu, kādai zobārstniecības klīnikai Rīgā uzticēja vairāku zobu salabošanu un astoņu kroņu ievietošanu. Neilgi pēc procedūrām trīs kroņi izkrita, un sieviete uzskata, ka pakalpojums sniegts nekvalitatīvi, vēsta "Bez Tabu".
Par zobārstniecības pakalpojumiem Jeļena kopumā samaksāja ap 1300 eiro. Sākotnējās procedūras pirms kroņu ievietošanas izmaksāja ap 500 eiro, par ko čeki tika izsniegti, savukārt par astoņu kroņu uzlikšanu 800 eiro vērtībā čeku viņa nesaņēma. Pēc kāda laika trīs kroņi izkrituši, bet vēl vairāki, kā apgalvo paciente, kļuvuši kustīgi.
“Sākumā sāka mutē jocīgi kustēties. Kroņi izkrita. Pēc tam vēl apstrādātais zobs nolūza,”
stāsta Jeļena.
Sieviete norāda, ka vairākkārt vērsusies klīnikā ar lūgumu situāciju labot, taču sadarbību panākt neesot izdevies. Viņa apgalvo, ka ārstējošā zobārste devusies dekrēta atvaļinājumā, bet citi speciālisti palīdzību atteikuši.
Ārsti ar žurnālistiem sarunāties nevēlējās. Ar medijiem sazinājās vien administratore, kura skaidroja, ka kroņu kvalitāte esot tieši saistīta ar to cenu un veidu, kādu paciente izvēlējusies. Viņa arī norādīja, ka kroņu izkrišana esot iespējama un tos varot vienkārši ievietot atkārtoti.
Jeļena tam nepiekrīt, uzskatot, ka kroņi izgatavoti nekvalitatīvi un vairs nav izmantojami. Viņa ar sūdzībām vērsusies Veselības inspekcijā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā par čeka neizsniegšanu.
Plašāk uzziniet 5. janvāra "Bez Tabu" sižetā.
