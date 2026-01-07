ASV prezidents Donalds Tramps apspriež dažādas iespējas, to vidū militāru rīcību, lai pārņemtu kontroli pār Grenlandi, paziņoja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
Tramps vairākkārt teicis, ka ASV būtu jākontrolē Grenlande nacionālās drošības apsvērumu dēļ, un šo nostāju viņš atkārtoja arī pagājušās nedēļas nogalē.
Grenlande ir Dānijas Karalistes daļa, taču tā ir lielā mērā autonoma un nav Eiropas Savienības sastāvā.
Levita paziņoja, ka "Grenlandes iegūšana ir Trampa nacionālās drošības prioritāte", lai atturētu tādus ASV pretiniekus kā Krievija un Ķīna.
"Prezidents un viņa komanda apspriež dažādas iespējas, kā sasniegt šo svarīgo ārpolitikas mērķi, un, protams, ASV bruņoto spēku izmantošana vienmēr ir viena no iespējām, kas ir virspavēlnieka rīcībā," teikts Levitas komentārā ziņu aģentūrai AFP.
Laikraksts "The Wall Street Journal" vēstīja, ka ASV valsts sekretārs Marko Rubio likumdevējiem sacījis, ka Tramps dod priekšroku Grenlandes nopirkšanai no Dānijas.
Kopenhāgena brīdinājusi, ka jebkurš mēģinājums iegūt Grenlandi ar spēku faktiski nozīmētu NATO beigas.
Grenlandes ārlietu ministre Viviana Mocfelta sociālajos tīklos norādīja, ka viņas komanda pagājušajā gadā centusies noorganizēt tikšanos ar Rubio, bet nesekmīgi.
Dānijas ārlietu ministrs Larss Leke Rasmusens sacīja, ka tikšanās ar Rubio varētu "noskaidrot dažus pārpratumus", un Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nilsens uzsvēra, ka Grenlande netiek pārdota.
Sabiedrotie ir pauduši atbalstu Dānijai un Grenlandei, bet vienlaikus centušies nesadusmot Savienotās Valstis.
