Pēdējo nedēļu ziemīgie laikapstākļi mudina gan aktīvās atpūtas cienītājus, gan zemledus makšķerniekus doties uz ūdenstilpēm, taču mainīgās temperatūras dēļ ledus daudzviet joprojām ir bīstams. To traģiski apliecināja notikums Alūksnes pusē, kur svētdienas rītā divi makšķernieki ielūza ledū. Viens no viņiem tika izglābts, bet otrs – aptuveni piecu metru dziļumā atrasts jau bez dzīvības pazīmēm, ziņo "Degpunktā".
Pašvaldībā norāda, ka ledus biezums šobrīd ir ļoti nevienmērīgs – vienā vietā tas var būt šķietami drošs, bet pāris soļu attālumā krietni plānāks. Alūksnes novada domes pārstāvis Māris Lietuvietis uzsver:
"Sals mijās ar sniegu, un tas ir bīstamākais periods – vienuviet ledus var būt ap desmit centimetriem, bet citur tikai pāris."
Viņš piebilst, ka nelaimes gadījumi šajā ezerā diemžēl atkārtojas katru gadu, un pilnībā kontrolēt situāciju nav iespējams.
Pēc notikušā pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus nekāpt uz ledus, tomēr pilnīgu aizliegumu ieviest neplāno, jo to reāli uzraudzīt būtu sarežģīti. Uzsvars tiek likts uz preventīvu darbu un sabiedrības informēšanu.
Savukārt citviet, tostarp Rīgā, drošības nolūkos atrašanās uz ūdenstilpēm ir aizliegta, un par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods līdz simt eiro. Rīgas pašvaldības policijā skaidro, ka ledus stāvoklis tiek regulāri monitorēts, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kur var nonākt bērni.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina par piesardzību un drošības pamatprincipiem. VUGD pārstāvis Agris Asups norāda:
“Uz ledus nevajadzētu doties vienatnē, un ielūstot svarīgi saglabāt mieru un censties atgriezties tur, no kurienes nāci.”
Glābēji aicina izmantot palīglīdzekļus, izvairīties no panikas un nekad nenovērtēt ledus drošību par zemu.
Speciālisti uzsver – lai gan nelaimes visbiežāk notiek ar zemledus makšķerniekiem, riskam pakļauti ir arī bērni un jaunieši, tāpēc pieaugušajiem ir būtiska loma drošības noteikumu skaidrošanā.
