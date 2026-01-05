Latvijas Valsts policijas rīcībā esošā informācija pašlaik neliecina, ka Liepājas ostā esošais kuģis būtu saistīts ar Baltijas jūrā konstatēto optiskā kabeļa bojājumu.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā norādīja, ka aizvadītajā naktī likumsargi pabeidza procesuālās darbības uz kuģa, kas sākotnēji tika pārbaudīts saistībā ar iespējamo kabeļa bojāšanu.
Kriminālprocesa ietvaros policijas amatpersonas apsekoja kuģi un tā enkuru, pārbaudīja tehniskās iekārtas un dokumentāciju, kā arī nopratināja vairākas personas. Policija uzsver, ka kuģa apkalpe sadarbojās ar izmeklētājiem un labprātīgi sniedza visu nepieciešamo informāciju.
Šobrīd izmeklēšanas gaitā iegūtie dati neliecina par šī kuģa iesaisti optiskā kabeļa bojāšanā. Vienlaikus kriminālprocess turpinās, un policija turpina skaidrot apstākļus, kādos kabelis ticis bojāts.
Pamatojoties uz līdz šim pārbaudīto informāciju, kuģim turpmāk netiks ierobežota kustība. Izmeklēšanas interesēs policija plašākus komentārus pagaidām nesniedz.
Bojāto optisko kabeli Palanga (Sventāja)–Liepāja plānots atjaunot vienas līdz divu nedēļu laikā, telekomunikāciju operators "Arelion". Uzņēmums skaidroja, ka remontdarbi ir ieplānoti, taču Baltijas jūrā ir arī citi kabeļi, kuru atjaunošanai šobrīd noteikta augstāka prioritāte, tāpēc atjaunošanas termiņš būs atkarīgs no laikapstākļiem.
"Arelion" informēja, ka bojāts ir sakaru un datu pārraidei izmantots optiskās šķiedras kabelis, kas ir pārgriezts, līdz ar to datu plūsma novirzīta pa citiem tīkla maršrutiem. Iespējamo zaudējumu apmēru uzņēmums nekomentē.
Jau ziņots, ka Baltijas jūrā netālu no Liepājas šonedēļ bojāts optiskais kabelis, Valsts policija sākusi kriminālprocesu un identificēts aizdomās turamais kuģis, informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Simona Grāvīte.
Informācija par kādam privātuzņēmumam piederoša optiskās šķiedras kabeļa bojājumu saņemta no Lietuvas. Incidents noticis Latvijas teritoriālajos ūdeņos 2. janvārī.
Kā informē Grāvīte, noskaidrots, ka iespējamais vainīgais ir kuģis, kas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienesta izanalizēto informāciju ir virzījies virs neaktīva kabeļa un tad mainījis kursu uz aktīvo - nu jau bojāto - kabeli.
Aptauja
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu