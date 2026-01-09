Sniegotu laikapstākļu ietekmē ceļu satiksmes drošība kļūst īpaši aktuāla, tādēļ Valsts policija aicina autovadītājus ievērot atbildīgu un drošu braukšanas kultūru. Policija norāda, ka sniegotajās dienās jau konstatēti 150 gadījumi, kuros transportlīdzekļu vadītāji apzināti izraisījuši sānslīdi, tādējādi radot būtisku apdraudējumu satiksmei, jo transportlīdzeklis var kļūt nekontrolējams, izraisīt sadursmes ar citiem spēkratiem vai bojāt ceļu infrastruktūru.
Pēdējo divu nedēļu laikā sniegotie laikapstākļi daudziem sagādājuši ziemas prieku, tomēr daļa autovadītāju šīs izklaides nolūkos izmantojuši ceļu satiksmi, apdraudot gan sevi, gan apkārtējos. Laika posmā no pērnā gada 29. decembra līdz šī gada 7. janvārim Valsts policija kopumā fiksējusi 150 agresīvas braukšanas gadījumus. Savukārt visa 2025. gada laikā reģistrēti 1262 pārkāpumi par agresīvu braukšanu, no kuriem 554 saistīti ar apzinātu sānslīdes radīšanu.
Šā gada 6. janvārī Valsts policija konstatēja 18 agresīvus autovadītājus, kuri vietās ar iespējamu satiksmi apzināti izraisīja sānslīdi. Desmit no šiem gadījumiem fiksēja Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki. Visi pārkāpumi notikuši Rīgā — lielākā daļa pārkāpēju tika konstatēti rotācijas aplī pie kāda lielveikala, bet vēl vairāki autovadītāji tika apturēti Bērzaunes ielā, kur trīs transportlīdzekļu vadītāji viens pēc otra veica apzinātu sānslīdi.
Likumsargi visus desmit autovadītājus apturēja un sauca pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu. Policija atgādina, ka apzināta sānslīdes izraisīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme — tostarp stāvlaukumos, laukumos vai pagalmos — tiek uzskatīta par agresīvu braukšanu. Par šādu pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam var piemērot naudas sodu no 70 līdz 280 eiro, kā arī sešus pārkāpuma uzskaites jeb soda punktus.
Valsts policija uzsver, ka laba transportlīdzekļa vadīšanas prasme sarežģītos laikapstākļos var būt izšķiroša, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Tādēļ autovadītāji tiek aicināti ziemas sezonā pilnveidot savas braukšanas iemaņas drošā un tam paredzētā vidē, piemēram, slēgta tipa poligonos, neapdraudot citus satiksmes dalībniekus.
