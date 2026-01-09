Viļņas pašvaldības kampaņā ap 9700 cilvēku ir deklarējuši savu dzīvesvietu Lietuvas galvaspilsētā, kas pilsētas budžetu nākamgad papildinās par vairāk nekā 12,5 miljoniem eiro, paziņoja Viļņas mērs Valds Benkunsks.
Mērs teica, ka no septembra beigām līdz 1. janvārim pilsētā dzīvesvietu deklarējuši vairāk nekā 10 000 cilvēku salīdzinājumā ar ap 600 cilvēku pirms kampaņas "Kļūsti par Viļņas iedzīvotāju". 26. septembrī sāktās kampaņas mērķis bija mudināt cilvēkus, kas dzīvo Viļņā, bet ienākuma nodokli maksā citā pašvaldībā, oficiāli deklarēt savu dzīvesvietu Lietuvas galvaspilsētā. Katrs Viļņas iedzīvotājs vidēji gadā pilsētas budžetā iemaksā ap 1300 eiro, sacīja Benkunsks. Mērs norādīja, ka pilsētā varētu būt līdz pat 100 000 iedzīvotāju, kuri vēl nav oficiāli deklarējuši savu dzīvesvietu. Stimulu komplekts ir pieejams tiem, kas deklarē savu dzīvesvietu Viļņas pilsētā un kuri pirms tam vismaz divus gadus nav bijuši deklarēti šajā pašvaldībā. Komplektā ir maksājums pirmos divus gadus pēc deklarēšanās 50% apmērā no samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nepārsniedzot 500 eiro, kā arī atlaides kopbraukšanas platformās, veselības pakalpojumiem un biļetes uz kino vai sporta pasākumiem. Lietuvas Reģistru centra dati liecina, ka oficiāli dzīvesvietu Lietuvas galvaspilsētā ir deklarējuši 642 700 cilvēku.
