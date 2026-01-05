Jaunais gads iesācies ar vērienu — viena no skatītāju mīļākā raidījuma "Šovs pēc šova" otrā sezona sākas jau 7. janvārī Go3 televīzijā. Šoreiz dalībnieki dosies uz Gruziju un individuāli cīnīsies par iespēju laimēt ceļojumu uz Šrilanku.
Raidījums "Šovs pēc šova" startē ar otro sezonu, kurā sastopamas būs tādas šovu personības kā dīdžejs Mārtiņš, Liene un Juris no "Amora" pirmās sezonas un Marselino no otrās, Raivo, Aleksandra un Madonas Laura no "Karsti. Krēta" pirmās sezonas, Madara, Evelīna un Agnija no "Karsti. Krēta" otrās sezonas, Artis no "Randiņš ar divām", kā arī Doloresa, kas piedalījusies gan "Randiņš ar Dzelzīti", gan "Ēdienkartē randiņš", gan arī "Randiņš ar diviem".
Šova dalībnieki šajā sezonā dosies ārpus Latvijas robežām —
uz eksotisko Gruziju, kur astoņu epizožu garumā viņi dzīvos plecu pie pleca, piedzīvojot gan asas vārdu apmaiņas un skaļus konfliktus, gan romantiskus mirkļus, kaislīgas simpātijas un neaizmirstamas ballītes. Emocijas sitīs augstu vilni, spriedze pieaugs ar katru uzdevumu, bet savstarpējās attiecības mainīsies neparedzamā ātrumā.
Šoreiz dalībnieku uzdevums nav pierādīt, kuram pārim mīlestība ir spēcīgāka, un saites ciešākas, bet gan cīnīties par personīgo uzvaru.
Šovā piedalīsies gan pāri, gan brīvie dalībnieki,
pildot dažādus uzdevumus un cīnoties par savu personīgo punktu skaitu, kas amizanti attēloti hinkaļu veidolā, lai iegūtu galveno balvu — ceļojumu uz Šrilanku.
"Šovs pēc šova 2" jaunās epizodes būs skatāmas katru trešdienu, un pavisam šovā ir sagaidāmas astoņas sērijas. Papildus skatītāji varēs uzjautrināties arī ceturtdienās — "Šovs pēc šova 2. Pāri pret brīvajiem" papildsērijās pāriem nāksies stāties pretī brīvajiem dalībniekiem — un brīvajiem, savukārt, būs jāveido jauni pāri. Pāri pildīs saliedējošus, reizēm pavisam neērtus uzdevumus, un cīnīsies par balvām.
"Šovs pēc šova 2" būs skatāms katru trešdienu no 7. janvāra Go3 televīzijā. Raidījuma papildsērijas "Šovs pēc šova 2. Pāri pret brīvajiem" būs pieejamas katru ceturtdienu no 8. janvāra.
