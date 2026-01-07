Pēdējos astoņos gados Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 612 cilvēki, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija.
Pērn dzīvību zaudējuši 64 cilvēki un tikpat arī 2024. gadā. 2023. gadā miruši 68, 2022. gadā – 74, 2021. gadā – 102, 2020. gadā – 83, 2019. gadā – 76, bet 2018. gadā – 81 cilvēks. No ūdenstilpnēm pērn glābēji izcēluši 108 mirušos, 2024. gadā – 102, 2023. gadā – 116, 2022. gadā – 94, 2021. gadā – 100, 2020. gadā – 122, 2019. gadā – 96, 2018. gadā – 118 cilvēki. Kopumā no ūdenstilpnēm šajos gados izcelti 858 miruši cilvēki.
