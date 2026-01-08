ASV prezidents Donalds Tramps trešdien parakstīja memorandu par ASV izstāšanos no 66 starptautiskām organizācijām, jo tās "vairs nekalpo amerikāņu interesēm", paziņoja Baltā nama administrācija.
ASV izstāsies no 31 organizācijas ANO sistēmā un no 35 organizācijām ārpus ANO, teikts Baltā nama paziņojumā platformā "X", nenosaucot šīs organizācijas.
Tramps jau pirms tam savas otrās prezidentūras laikā panāca ASV izstāšanos no vairākām starptautiskām organizācijām.
Trešdien parakstītajā memorandā minētas pavisam 66 starptautiskas organizācijas kā "pretējas Savienoto Valstu interesēm".
Ievērojamākā no tām ir ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC), kas pieņemta 1992. gadā Riodežaneiro Zemes samitā un ir pamatā visiem svarīgākajiem starptautiskajiem līgumiem klimata pārmaiņu jomā.
Tramps, kurš savā iekšpolitikā atbalsta fosilo degvielu izmantošanu, ir atklāti apšaubījis Zemes sasilšanu cilvēku darbības rezultātā un septembrī ANO augsta līmeņa samitā nosauca klimata zinātni par "joku".
Tramps kopš atgriešanās amatā jau bija panācis ASV izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās. Viņš to izdarīja arī savas pirmās prezidentūras laikā, bet prezidents Džo Baidens vēlāk šo lēmumu atcēla.
Memorandā teikts, ka ASV izstāsies no ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) un citām ar klimatu saistītām organizācijām, starp kurām ir Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA), "UN Oceans" un "UN Water".
Starp memorandā minētajām organizācijām ir arī ANO Iedzīvotāju fonds (United Nations Population Fund - UNFPA), kura mērķis ir mazināt iedzīvotāju attīstības problēmas pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot cilvēku reproduktīvās veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai ilgtspējīgas attīstības kontekstā, un ANO Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD).
