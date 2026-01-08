Saskaņā ar pērn pieņemtajiem lēmumiem reģionālo sabiedrisko transportu šogad sagaida vairākas būtiskas pārmaiņas: ar nākamo nedēļu, 15. janvāri, pieaugs biļešu cenas, savukārt valsts dotēto reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīklu, salīdzinot ar 2025. gadu, plānots samazināt par 11,06 kilometriem jeb 16%.
Vienlaikus tiks uzsākti priekšdarbi pakalpojuma "Sabiedriskais transports pēc pieprasījuma" ieviešanai, lai to valsts mērogā varētu ieviest šā gada beigās vai 2027. gada sākumā un mazapdzīvoto teritoriju iedzīvotāji nebūtu atstāti bez jelkādām pārvietošanās iespējām.
Sabiedriskā transporta padome jau pērn rudenī nolēmusi, ka ar 2026. gada 15. janvāri tarifs vilcienu pārvadājumos pieaugs vidēji par 6,6%, savukārt autobusu pārvadājumos tarifs palielināsies par aptuveni 7,5%. Runājot par pakalpojumu "Sabiedriskais transports pēc izsaukuma": nolemts, ka to nodrošinās Autotransporta direkcija (ATD). Pagājušā gada nogalē ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš medijiem skaidrojis, ka jauno pakalpojumu direkcija piedāvāšot pati, iegādājoties bezemisiju un mazemisiju transportu, kurā būtu četras līdz astoņas pasažieru vietas. ATD pakalpojuma nodrošināšanai arī pieņemšot darbā šoferus, līdz ar to garantējot jaunā pārvietošanās veida kvalitāti – reisi netikšot atcelti. Šāda veida pārvietošanos ATD plāno ieviest visā Latvijā, to nodrošinot vietās, kurās transportam ir maza pieejamība un mazs pieprasījums.
Paredzēts, ka ATD transportu pēc pieprasījuma varēs pieteikt, piezvanot uz zvanu centru vai arī ieejot speciālā lietotnē un piesakot savu vajadzību. Dispečeri pieteikumu reģistrēs un pasažierim pateiks, kad transports ieradīsies, lai aizvestu, piemēram, uz citu pieturu vai staciju tālākam braucienam, vai kādu konkrētu mērķi apkaimē. Biļešu cena arī šādos braucienos būšot esošās biļešu politikas ietvaros. Tādā veidā paredzēts aizbraukt arī līdz tiem cilvēkiem, kuriem sabiedriskais transports līdz šim gājis garām, kā arī ietaupīt, lai reisos nebrauktu tukši autobusi.
Eiropas pieredze