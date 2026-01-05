Jaunais gads Vidzemes slimnīcā sācies ar īpaši priecīgiem notikumiem – gada pirmajā dienā pasaulē nākuši pirmie 2026. gada jaundzimušie. Visi trīs ir zēni – dvīnīši Krists Ūve un Anrijs Ugo, kā arī pirmais šī gada valmierietis Dans Daniels, informē slimnīca.
Dvīnīši piedzima 1. janvāra vakarpusē, savukārt vēlāk tajā pašā dienā pasauli ieraudzīja arī pirmais šogad dzimušais valmierietis. Abi dvīnīši ir Evijas un Jāņa ģimenes lolojums, kuri dzīvo Valkas pagasta Sēļos. Mazuļus mājās jau gaida gan vecākie brāļi, gan mazā māsa, kurai ar dvīnīšiem jau bijusi pirmā tikšanās attālināti.
Dvīnīšu mamma stāsta, ka grūtniecība noritējusi veiksmīgi, bet tētim ziņa par dvīņu gaidīšanu bijusi īpaši emocionāla. Ģimenei šis notikums kļuvis par lielu un ilgi gaidītu prieku.
1. janvārī Vidzemes slimnīcā piedzimis arī pirmais 2026. gada valmierietis Dans Daniels, kurš ir pirmais bērns Zanes un Gvido ģimenē. Puisīša vārds izvēlēts, iedvesmojoties no tēta draugu loka, un mazulis vecākiem bijis plānots un ļoti gaidīts.
Vidzemes slimnīcas vadība uzsver, ka pirmo gada jaundzimušo – turklāt dvīnīšu – nākšana pasaulē ir nozīmīgs notikums ne tikai ārstniecības iestādei, bet arī visam reģionam, simbolizējot cerību un jaunu sākumu.
Kopumā Vidzemes slimnīcā iepriekšējā gadā piedzimuši 657 bērni – 356 zēni un 301 meitene.
