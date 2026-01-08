ASV prezidents Donalds Tramps devis "zaļo gaismu" sankciju likumprojektam, kura mērķis ir sodīt Krieviju par karu Ukrainā, trešdien pēc tikšanās ar Trampu paziņoja viens no likumprojekta līdzautoriem republikāņu senators Lindsijs Greiems.
Kāda Baltā nama amatpersona aģentūrai "Associated Press" apstiprināja, ka Tramps atbalsta sankciju likumprojektu.
Greiems ar Trampu tikās Baltā nama Ovālajā kabinetā.
"Tas būs īstajā laikā, jo Ukraina piekāpjas, lai panāktu mieru, bet [Krievijas diktators Vladimirs] Putins tikai runā, turpinot nogalināt nevainīgos," teikts Greiema paziņojumā.
Pirms vairākiem mēnešiem izstrādātais likumprojekts, kura galvenie autori ir Greiems un demokrātu senators Ričards Blūmentāls un ko atbalsta gan republikāņi, gan demokrāti, ļauj administrācijai noteikt tarifus un sekundārās sankcijas valstīm, kas iepērk Krievijas naftu, gāzi, urānu un citas preces. Šādi iecerēts samazināt Krievijas iespējas iegūt finansējumu karam Ukrainā.
Līdzīgu likumprojektu Pārstāvju palātā sagatavojis republikānis Braiens Ficpatriks.
Greiems pieļāva, ka balsojums Senātā varētu notikt jau nākamnedēļ, lai gan nav skaidrs, cik tas ir iespējams.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
