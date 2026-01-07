Vakar Cēsu novada Drabešu pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums, kura laikā automašīnā nostrādājusi automātiskā ārkārtas paziņošanas sistēma, par notikušo informējot operatīvos dienestus. Ierodoties notikuma vietā, Valsts policija (VP) konstatēja, ka transportlīdzekļa vadītāja atradās stiprā alkohola reibumā, informē VP.
Sievietes izelpā fiksēta 1,75 promiļu alkohola koncentrācija, turklāt pirmajā mēģinājumā alkohola pārbaudi veikt nebija iespējams. Saistībā ar notikušo uzsākts gan kriminālprocess, gan administratīvais process.
Negadījums notika 6. janvārī ap pulksten 22.15 uz autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi 43. kilometrā, kur avārijā bija iesaistīta automašīna "Ford". Pēc sadursmes transportlīdzeklī aktivizējās automātiskā ārkārtas izsaukuma sistēma, kas nosūtīja signālu uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Noskaidrots, ka 1976. gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu alkohola reibumā, nebija izvēlējusies ceļa un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no brauktuves un sabojāja metāla ceļa aizsargbarjeru.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kad alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu, savukārt par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu uzsākts administratīvais process. Valsts policija uzsver, ka braukšana reibumā nopietni apdraud gan vadītāja, gan citu satiksmes dalībnieku drošību, un aicina ikvienu rīkoties atbildīgi, nepakļaujot riskam sevi un apkārtējos.
