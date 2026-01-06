Pateicoties sabiedrības un uzņēmumu ziedojumiem, labdarības organizācija "Ziedot.lv" kopā ar uzņēmumu "NEWT21" uz Ukrainu nosūtījusi jau otro bezpilota ūdens dronu "FOG".
Bezpilota drons testēts un izgatavots, izmantojot jaunākās Eiropā ražotās komponentes. Drons palīdzēs Ukrainas bruņotajiem spēkiem novērošanai no ūdens, norāda "Ziedot.lv".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
