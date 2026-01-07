Dziedātāja Ieva Sutugova Ziemassvētkos kļuvusi par divu bērnu māmiņu – viņas un mūziķa Jāņa Miltiņa ģimenē pasaulē nākusi meita, raksta "Privātā Dzīve". Sutugova nespēj slēpt prieku: “Esmu laimīga un jūtos brīnišķīgi.”
Runājot par gatavošanos otrā bērna ienākšanai ģimenē, dziedātāja norāda, ka šoreiz process bijis mierīgāks un apzinātāks. Abi ar vīru jau ir vecāki ar pieredzi, tāpēc ikdienas ritms un gaidas bijušas citādas nekā pirmajā reizē. Lai gan Sutugova turpinājusi aktīvi strādāt, viņa ieklausījusies arī savās sajūtās un sapratusi, kad nepieciešams apstāties. Meitas sūtītie signāli likuši pēdējos divus mēnešus pirms dzemdībām pavadīt pilnīgā mierā.
Nesen dziedātāja savās "Instagram" publikācijās dalījusies pārdomās par dzīvi jaunajā lomā, atklājot, ka kļūt par divu bērnu mammu šķiet gan dabiski, gan ļoti patīkami. Vienlaikus ikdienā parādījušās arī praktiskas pārmaiņas, pie kurām jāpierod, piemēram, divi bērnu krēsliņi automašīnā.
Ģimenē jau aug dēls Austris, kurš māsiņas piedzimšanu gaidījis ar lielu nepacietību un jauno situāciju pieņēmis ar patiesu prieku. Dziedātāja neslēpj, ka dēls ar lepnumu rāda un iepazīstina māsu arī citiem, un pagaidām ģimenes ikdiena jaunajā sastāvā rit veiksmīgi.
Meitiņai dots vārds Rota, un ģimene jau šodien svin pirmos svētkus – mazulītes vārdadienu.
