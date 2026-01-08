Ceturtdien, 8. janvārī izziņoti 2025. gada Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps 2025" nominanti. Balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņems kaskadieris Uldis Jānis Veispals.
Ulda Jāņa Veispala profesionālā darbība vairāk nekā piecdesmit gadu garumā sniegusi lielu ieguldījumu Latvijas kino attīstībā. Kā kaskadieris viņš piedalījies vairākos simtos kino un televīzijas projektu Latvijā un pasaulē, bijis viens no profesionālās kaskadieru darbības aizsācējiem Latvijā un Baltijā, kā arī veicinājis kaskadiera profesijas izveidošanu un drošības standartu ieviešanu.
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps 2025" nominācijas saņēmušas 36 filmas no pavisam 85 pieteiktajām. Visvairāk nominācijas – sešpadsmit – saņēmusi režisores Signes Birkovas pilnmetrāžas spēlfilma "Lotus". Trīspadsmit nominācijas saņēmusi režisora Dzintara Dreiberga filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Desmit nominācijas – gan režisora Armanda Zača spēlfilmai "Mūžīgi jauni", gan režisores Alises Zariņas spēlfilmai "Nospiedumi".
Gaidot šī gada "Lielā Kristapa" ceremoniju, pie veidotājiem nonācis zīmīgs artefakts – likteņupes Daugavas izskalota viena no pirmajām Lielā Kristapa kūjām, kas izlikta visu apskatei.
Latvijas Kinematogrāfistu savienības vadītāja Marta Bite saka: "Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" nominantus izraugās nozares profesionāļi, rūpīgi izvērtējot 2025. gada filmu māksliniecisko un profesionālo kvalitāti. Kategorija "Labākā filma", kurā līdzās ir labākās spēlfilmas, dokumentālās filmas un animācija, ataino šābrīža Latvijas filmu daudzveidību. Prieks, ka sarakstā atgriezusies kategorija "Labākā mazākuma kopražojuma filma", kas apliecina mūsu profesionāļu spēju strādāt globālajā tirgū, sadarbojoties ar starptautiskiem partneriem. Īpaši spēcīgs ir studentu filmu konkurss, kas atsevišķās kategorijās rada konkurenci profesionāļu veikumam un apliecina jauno talantu potenciālu."
"Aizvadītajā gadā, pateicoties mūsu kino nozares veikumam, Latvijas vārds pasaulē izskanējis ļoti plaši.
Šogad ieguldīts arī mērķtiecīgs darbs animācijas programmas izveidē un tajā, lai mēs šeit, Latvijā, spētu piedāvāt konkurētspējīgu izglītību jaunajiem profesionāļiem," norāda kultūras ministre Agnese Lāce.
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" spēlfilmu un animācijas filmu atlases komisijas eksperts režisors Uģis Olte stāsta: "Izvērtējot spēlfilmas un animācijas filmas, mēs pamanījām trīs būtiskas iepriecinošas lietas. Pirmkārt, spēlfilmām ir kļuvis daudzveidīgāks tēmu klāsts un filmu norises laiks, kā arī māksliniecisko paņēmienu spektrs. Mums ir gan konvencionālas pamatstraumei orientētas filmas, piemēram, "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", mums ir tāda spilgta iedziļināšanās savas paaudzes psiholoģiskajā portretā – kā filmā "Mūžīgi jauni" un arī režisores Alises Zariņas filmā "Nospiedumi". Šogad ir ļoti spilgti meklējumi, spēles ar formu, kā Signes Birkovas debijas filmā "Lotus". Otrkārt,
šogad ir atsevišķi tik spēcīgi studentu darbi, ka tie spēj pakāpties ārpus savas sev paredzētās sacensības.
Viena no tām ir studentu filma "Žļurga" – tai tika ļauts piedalīties lielajā sacensībā par labāko īsfilmu. Treškārt, ir ļoti liels prieks redzēt arvien lielākus un nopietnākus Latvijas kino mākslinieku, kino darboņu veikumus mazākuma kopprodukcijās."
Šogad "Lielā Kristapa" nominācijas ir papildinātas ar divām jaunām nominācijām – Labākā filma un Labākā īsfilma, plašāk stāsta Uģis Olte: “Liels prieks, ka mēs spējām atrast veidu, kā vēl vairāk izvērst šo sacensības garu un šo spriedzi par to, kurš tad ir labākais, ieviešot jaunu sacensību disciplīnu. Proti, labākā īsmetrāžas filma un labākā filma, kurā kopā sacentīsies spēlfilmas, animācijas filmas un dokumentālās filmas. Šoreiz mēs patiešām zināsim, kura ir Latvijas pati labākā filma gan pilnmetrāžā, gan īsmetrāžā, jo tās sacentīsies savā starpā, pārkāpjot formālos rāmjus."
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" dokumentālo filmu atlases komisijas eksperts operators Kaspars Braķis saka: "Sastādot īso sarakstu ar pretendentēm uz galveno dokumentālo filmu, atlases komisija to veidoja tā, lai festivāla "Lielais Kristaps" žūrijai rastos priekšstats par Latvijas dokumentālās scēnas žanrisko un tematisko dažādību, atšķirīgajiem autoru rokrakstiem, kuros nolasāmi meklējumi pēc stilistiska novatorisma. Filmas ir atšķirīgas gan pēc formas, gan mērķauditorijas. Tas neatvieglo festivāla žūrijas darbu, jo
filmas nav vērtējamas pēc vienotas mērauklas, taču tieši tāpēc vēl interesantāk būs redzēt, ko par labāko atzīs neatkarīgi vērtētāji."
Šogad pieteiktas 85 filmas dažādās kategorijās:
6 pilnmetrāžas spēlfilmas;
5 daudzsēriju filmas;
11 mazākuma kopražojuma filmas;
14 īsmetrāžas spēlfilmas;
11 pilnmetrāžas dokumentālās filmas;
8 īsmetrāžas dokumentālās filmas;
3 animācijas filmas, no tām 1 pilnmetrāžas filma;
kā arī 27 studentu filmas.
