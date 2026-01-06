Šveices varasiestādes identificējušas visus 40 Jaungada naktī Alpu kūrortā Kranmontanā bārā "Le Constellation" bojāgājušos, pavēstījusi policija.
Upuri ir vecumā no 14 līdz 39 gadiem, puse no tiem ir jaunāki par 18 gadiem, pavēstījušas amatpersonas. Bojā gājis 21 Šveices pilsonis, deviņi Francijas pilsoņi, ieskaitot vienu Francijas un Šveices dubultpilsoni un vienu personu ar trim pilsonībām – Francijas, Lielbritānijas un Izraēlas, seši Itālijas pilsoņi, ieskaitot vienu Itālijas un Apvienoto Arābu Emirātu dubultpilsoni, kā arī pa vienam Beļģijas, Portugāles, Rumānijas un Turcijas pilsonim.
Ugunsgrēkā ievainoti tika 119 cilvēki. Spēcīgie apdegumi apgrūtināja bojāgājušo un ievainoto identifikāciju, vēsta mediji. Sākotnējā informācija liecina, ka traģisko ugunsgrēku izraisīja šampanieša pudelēs iespraustas salūtsveces, kas ļaužu pārpildītajā bārā tika paceltas pārāk tuvu griestiem. Abi bāra vadītāji tiek turēti aizdomās par nāves izraisīšanu aiz nevērības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz nevērības un ugunsgrēka izraisīšanu aiz nevērības.
Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts. Kranmontanas iedzīvotāji vērš uzmanību, ka "Le Constellation" bijis iecienīts gados jaunāku apmeklētāju vidū. Alu un vīnu Šveicē drīkst iegādāties personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu.
