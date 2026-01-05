Dzīvoklī Rīgā, Bauskas ielā, kur notika sprādziens ar divu cilvēku bojāeju, nelegālais gāzes pievads bija izveidots gāzes plītij, nevis apkures vajadzībām, LTV raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja gāzes apgādes uzņēmuma "Gaso" valdes priekšsēdētāja Ilze Pētersone-Godmane.
Viņa norādīja, ka dienu pirms sprādziena "Gaso" darbinieki bija ieradušies konkrētajā dzīvoklī, lai pēc gāzes tirgotāja uzdevuma atslēgtu gāzes padevi. Veicot pārbaudi ar gāzes analizatoriem, konstatēta paaugstināta, lai gan nekritiska, gāzes koncentrācija, kas licināja meklēt tās izcelsmi. Atbīdot virtuves skapīšus, atklāts nelegāls pieslēgums gāzes stāvvadam.
Pēc nelikumīgā pieslēguma konstatēšanas uz notikuma vietu izsaukta papildu brigāde, kas veica pilnīgu gāzes stāvvada un skaitītāja demontāžu. Dzīvoklī palicis vien aptuveni piecdesmit centimetrus garš aizmetināts cauruļvada posms, lai turpmāka gāzes izmantošana nebūtu iespējama.
Pēc "Gaso" rīcībā esošās informācijas nelegālais pievads bija paredzēts tikai gāzes plītij. Tas nozīmē, ka iespējamais ietaupījums bijis ļoti neliels, jo šāds patēriņš mēnesī sasniedz vien dažus kubikmetrus dabasgāzes. Uzņēmumā uzsver, ka traģēdijas absurds slēpjas tieši niecīgajā ieguvumā, kura dēļ veiktas nelikumīgas darbības, kas beigušās ar divu cilvēku bojāeju.
Jau ziņots, ka nākamajā dienā pēc gāzes atslēgšanas "Gaso" Avārijas dienests saņēma informāciju par neskaidriem remontdarbiem šajā dzīvoklī. Atkārtotas brigādes ierašanās laikā notika sprādziens. Uzņēmumā norāda, ka pēc negadījuma veiktā iekšējā analīze liecina – visi darbinieku veiktie soļi atbilda noteiktajai rīcības kārtībai, un šādai traģēdijai nevajadzēja notikt.
