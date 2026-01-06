Iesākoties Jaunajam gadam un veiksmīgi turpinoties jaunā veikala būvniecībai Rīgas centrā, Lāčplēša ielā 76, "Lidl" izsludina 30 vakances topošā veikala komandā.
"Lidl" jauno veikalu komandas komplektē savlaicīgi, nodrošinot pilnvērtīgu apmācību darbam vidē, kur valda princips – visi dara visu. Šis modelis mazumtirdzniecībā nav ierasts, taču to kompensē nozarē viens no augstākajiem atalgojumiem.
Topošajiem veikala darbiniekiem stundas alga sākas no 6,75 eiro, kas pie pilnas slodzes nozīmē bruto algu 1080–1430 eiro mēnesī.
Atalgojums tiek pārskatīts katru gadu, bet papildus iespējami arī bonusi līdz 190 eiro mēnesī. Uzņēmums uzsver arī karjeras iespējas – daļa darbinieku salīdzinoši īsā laikā kļūst par maiņu vadītājiem vai veikalu vadības komandām, jo "Lidl" Latvijā turpina strauji paplašināties.
Darbs tiek organizēts rīta maiņā (6.00–14.00) vai vakara maiņā (13.30–23.00), nodrošinot 40 stundu darba nedēļu un stabilus, paredzamus ienākumus.
Pēc pārbaudes laika darbiniekiem tiek piedāvāta veselības apdrošināšana, optikas kompensācija līdz 75 eiro, kā arī bezmaksas jurista, finanšu un psihologa konsultācijas. Papildu bonuss – apmaksāta brīvdiena dzimšanas dienā.
Par personāla politiku un darba vidi "Lidl Latvija" jau trīs gadus pēc kārtas saņēmis starptautisko "Top Employer" sertifikātu.
Vakances pieejamas: Darbs un karjera Lidl Latvija.
