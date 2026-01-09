Pasažieru pārvadātājiem joprojām nav izdevies vienoties ar valsti par turpmāku pakalpojuma sniegšanu. Pārvadātāji apgalvo, ka valsts kompensācija ir nepietiekama un nerentablos maršrutos transportu nākas nodrošināt no savas kabatas, vēsta 360TV Ziņas.
Cena, kas noteikta valsts noslēgtajos ilgtermiņa līgumos ar pārvadātājiem, pārsniedz faktiskās izmaksas. Pārvadātāji apgalvo, ka pērn, nodrošinot reisus, vairāk nekā septiņus miljonus eiro seguši no savas kabatas. Pēc pagājušajā gadā notikušajiem autobusu šoferu protestiem, pasažieru pārvadātāju asociācija jau atkāroti lūgusi satiksmes ministrijā rast risinājumu un pārskatīt līgumos noteiktās cenas.
“Protams, ministrs nevarēja sniegt atbildi. Pieprasīja atkal iesniegt kaut kādus jautājumus rakstiski, par ko mēs pagājušajā gadā visu laiku diskutējām. Un pārvadātāji jau savās vēstulēs bija norādījuši šos jautājumus. Diemžēl mēs netiekam sadzirdēti. Līdz ar to pārvadātāji šobrīd jau atkal risinās jautājumu par kārtējo akciju organizēšanu un iespējamām tiesvedībām,” stāsta Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.
Šogad ministrija atvēlējusi papildu 9 miljonus eiro reģionālajiem maršrutiem. Taču pārvadātāji vērš uzmanību – lai segtu esošos un novērstu nākamos zaudējumus, finansējums nav pietiekošs.
“Nu redziet, cik mēs esam labi. Mēs 9 miljonus esam dabūjuši. Bet jāsaka tā, ka tā ir kārtējā sabiedrības maldināšana, jo tie 9 miljoni jau ir bāzes budžetam, lai nokompensētu to, lai tie pārvadājumi notiktu tādā apjomā, kādā viņi ir. Bet pārvadātājiem jau šī prasība ir par papildu finansējumu,” papildina Ošenieks.
Tikmēr Autotransporta direkcija norāda – problēma jārisina tiesiskā ceļā un tas nenotiek ātri. Ņemot vērā, ka, veicot iepirkumu un slēdzot līgumus, starp pārvadātājiem bijusi konkurence, izmaiņas līgumos nebūtu godīgas pret tiem, kuri piedāvāja augstāku cenu un tāpēc šobrīd pārvadājumus neveic.
“Šis ir publisks iepirkums bijis. Pārvadātāji paši sniedza šīs cenas un pārvadātājiem pirms līguma noslēgšanas tika prasīts, vai jūs esat gatavi par šādām cenām braukt. Līdz ar to šeit ir juridisks, tiesisks kāzuss, kur mēs tāpēc iesaistām Iepirkumu uzraudzības biroju, jo tas ir publisks iepirkums bijis, kādā veidā šajos līgumos vispār jebkādas izmaiņas var veikt,” komentē VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Kamēr risinājuma nav, pārvadātāji turpina veikt reisus, neskatoties uz zaudējumiem. Ja pārvadājumi tiks pārtraukti, direkcija sola meklēt citus pārvadātājus.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu