Ģimene aicina bēru ziedu vietā ziedot Imanta Freiberga piemiņas stipendijai. Tās mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu gan spējīgiem un centīgiem, gan maznodrošinātiem jauniešiem studijām Latvijas augstskolās, sociālajā medijā "Facebook" paziņojusi Vaira Vīķe-Freiberga.
Ziedojumus var pārskaitīt Vītolu fondam, maksājuma mērķī norādot: "In memory of Imants Freibergs"/"Imanta Freiberga piemiņai".
Imanta Freiberga ģimene pateicas par izrādīto līdzjūtību un atbalstu, vienlaikus informējot, ka atvadīšanās no Imanta Freiberga notiks sestdien, 2026. gada 10. janvārī. Atvadu dievkalpojums paredzēts pulksten 14.00 Rīgas Domā, bet atvadīties iespējams jau no pulksten 13.30.
Jau divdesmit gadus Vītolu fondu un Freibergu ģimeni vieno savstarpēja uzticēšanās un pārliecība, ka izglītība var būt izšķiroša jauniešu nākotnē, "Facebook" raksta Vītolu fonds. Kopš 2005. gada eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar Imantu Freibergu sniegusi atbalstu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams – bāreņiem, kā arī talantīgiem un centīgiem jauniešiem. Viņu aicinājums nozīmīgos dzīves brīžos ziedu un dāvanu vietā atbalstīt stipendijas laika gaitā kļuvis par iedvesmojošu piemēru arī citiem.
Jau ziņots, ka 1. janvārī miris bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs Imants Freibergs, sociālajos medijos ziņo Vīķe-Freiberga.
