Pirmdienas vakarā smagas ceļu satiksmes avārijas dēļ uz autoceļa Rēzekne–Gulbene tika pilnībā bloķēta satiksme, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" sniegtā informācija. Negadījumā bija iesaistītas divas kravas automašīnas un viena vieglā automašīna.
Sadursme notika ceļa 56. kilometrā, netālu no pagrieziena uz Rugājiem, un avārijas vietā satiksme tika pilnībā apturēta. Valsts policija izsaukumu uz Balvu novada Lazdukalna pagastu saņēma pulksten 18.30.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju viena kravas automašīna bija apstājusies ceļa malā, neieslēdzot gaismas, tostarp avārijas signālugunis. Tajā ietriecās cits kravas transportlīdzeklis, bet pēc tam vieglās automašīnas "Nissan Juke" vadītāja ietriecās jau avarējušajā kravas auto. Sieviete notikuma vietā gāja bojā.
Negadījumā cieta arī vieglās automašīnas pasažiere un otrā kravas auto vadītājs. Precīzi avārijas apstākļi tiks noskaidroti izmeklēšanas laikā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu