Lietuva lūdz drošības dienestu izvērtēt Kremļa opozicionāra Volkova izteikumus

"Ir miris nacists, kurš tikai ar savu esību vien bija dāvana Kremļa propagandai. Ar savu klaunisko "korpusu" viņš veica ēnainā lauku polittehnologa [bijušā Ukrainas militārā izlūkdienesta vadītāja Kirilo] Budanova uzdevumus,"
rakstīja Volkovs.
"Ceru, ka Kapustina rokaspuiši viņam pievienosies. [Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja bijušais vadītājs] Andrijs Jermaks tiks ieslodzīts, [Zelenska padomnieks] Mihailo Podoļaks tiks ieslodzīts, Budanovs tiks ieslodzīts, un visi pārējie propagandisti, divkoši un zagļi tiks ieslodzīti. Un tad Ukrainai būs iespēja uzvarēt. Taču, kamēr tā paļaujas uz tādiem cilvēkiem, kā Kapustins, tai nākotnes nav," klāstīja Lietuvā dzīvojošais Krievijas opozicionārs.
RDK 27. decembrī paziņoja, ka Kapustins kritis "frontes Zaporižjas virzienā kaujas uzdevuma izpildes laikā", taču dažas dienas vēlāk Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) paziņoja, ka Kapustins ir dzīvs un ar viltus nāves paziņojumu tai izdevies sekmīgi maldināt Krievijas specdienestus, kuri esot plānojuši nogalināt Kapustinu.
Kapustinam Krievijā divas reizes aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums.
Pēc Volkova un Tironas sarakstes publicēšanas Lietuvas Seima opozīcijā esošās konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" līderis Laurīns Kasčūns paziņoja, ka "Lietuva nedrīkst kļūt par patvērumu visādiem pārbēdzējiem no Krievijas un Baltkrievijas".
Viņš norādīja, ka Volkova rakstītais līdzinās Krievijas bijušā prezidenta Dmitrija Medvedeva izteikumiem.
Kasčūns atgādināja, ka Krievijas opozicionāri "saņem juridisko un fizisko aizsardzību no Lietuvas valsts, viņu finansiālās darbības bieži ignorē valsts iestādes, kuras nevēlas nosmērēt rokas, un viņi paši apzināti pārspīlē savu darbību nozīmi, slēpjoties aiz it kā slepenības un ekskluzivitātes. Ir pienācis laiks pielikt punktu šādai politikai".
Arī Seima Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Remiģijus Motuzs paziņoja, ka Lietuvas atbildīgajām iestādēm vajadzētu izvērtēt Volkova izteikumus par Kapustinu, un atbilstoši šim vērtējumam izlemt, vai Volkovs var palikt Lietuvā.
"Mēs konsultēsimies ar Nacionālās drošības un aizsardzības komisiju un citiem," Motuzs otrdien teica ziņu aģentūrai BNS, piebilstot, ka, viņaprāt, atbildīgajām iestādēm ir jāizvērtē Volkova izteikumi "un tikai tad jāpieņem galīgais lēmums, vai Volkova kungs var dzīvot Lietuvā, Eiropas Savienībā, vai nē".
Volkovs pirmdien platformā "X" paskaidroja, ka viņa ziņa Tironai bijusi emocionāla un asa.
"Pievienojoties kampaņai pret Krievijas opozīciju, Tirona pastāvīgi izplata dažādus apmelojošus stāstus un melus par mani un FBK. Man nevajadzēja rakstīt šo ziņu un, protams, man vajadzēja labāk kontrolēt savas emocijas," viņš atzina.
Volkovs arī apgalvoja, ka jau daudzus gadus cīnās pret Krievijas diktatora Putina režīmu, nosaucot Krievijas agresiju Ukrainā par beznosacījumu ļaunumu, kas ir jāuzvar.
"Tajā pašā laikā es turpinu pieturēties pie nostājas, kuru esmu publiski paudis un aizstāvēšu arī turpmāk, ka kampaņa, kas bezjēdzīgi un neproduktīvi kurina naidu pret visiem krieviem un uzspiež kolektīvās vainas apziņu, pamatojoties tikai uz pases krāsu, ir nepareiza. Šāda kampaņa ir lieliska dāvana Putinam un viņa režīma propagandai, jo tā palīdz viņam nostiprināt atlikušo atbalstu," viņš rakstīja.
Volkovs Lietuvā dzīvo legāli, un viņam ir pagaidu uzturēšanās atļauja.
Viņam 2024. gada martā tika uzbrukts automašīnā netālu no viņa mājām Viļņā. Uzbrucējs izsita automašīnas logu, izsmidzināja asaru gāzi un sāka sist Volkovu ar gaļas āmuru, salaužot vīrietim roku un sasitot kāju.
