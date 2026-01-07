No janvāra "Swedbank" sāk klātienes klientu apkalpošanu vēl vairākās Latvijas pilsētās, tomēr klātienes apkalpošanas vietās klientiem galvenokārt sniegs konsultācijas par bankas pakalpojumiem un finanšu pratību – šīs tikšanās vietas nebūs pielīdzināmas filiālēm.
Līdz ar to klātienes apkalpošanā ārpus filiālēm klientiem netiks piedāvāta "Smart–ID" izveide klienta vietā, maksājumu karšu izsniegšana, jauna konta atvēršana (klientiem, kuriem iepriekš jau bijis "Swedbank" konts), skaidras naudas darījumi, maksājumu veikšana vai bankas pilnvaru reģistrācija. Tikmēr pakalpojumu klāstā būs palīdzība internetbankas lietošanā un "Smart–ID" atjaunošanai, kodu kalkulatora saņemšana, palīdzība maksājuma karšu pasūtīšanā u. c. konsultācijas.
Klātienes apkalpošanas vietas būs pieejamas no:
- 8. janvāra Madonā, Saieta laukumā 2a, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00–17.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00–13.00)
- 13. janvāra Bauskā, Slimnīcas ielā 9A, otrdienās un trešdienās no plkst. 9.00–17.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00–13.00)
- 15. janvāra Talsos, Kareivju ielā 8, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00–16.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00–13.00)
- 16. janvāra Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, pirmdienās un piektdienās no plkst. 8.00–16.00 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00–13.00)
Kopš februāra līdzīga profila klātienes tikšanās vietas pēc iepriekšēja pieraksta darbosies arī Alūksnē, Krāslavā, Limbažos, Preiļos un Valkā – tās būs pieejamas tikai pēc pieprasījuma.
