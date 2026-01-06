Ziemas apstākļiem kļūstot izteiktākiem, policija aizvien biežāk fiksē gadījumus, kad autovadītāji apzināti veic sānslīdes jeb driftē uz koplietošanas ceļiem, apdraudot citus satiksmes dalībniekus. Šāda rīcība uz publiskajiem ceļiem ir bīstama un nepieļaujama, informē Ķekavas novada pašvaldības policija.
Šā gada pirmajās dienās konstatēts gadījums, kad BMW markas automašīnas vadītājs veica sānslīdi rotācijas aplī brīdī, kad tajā iebrauca Ķekavas novada pašvaldības policijas operatīvais transports. Ņemot vērā, ka vadītājam jau iepriekš bija sakrāti deviņi soda punkti, par šo pārkāpumu viņam uz laiku tiks atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Policija atgādina, ka ziemā slideni ceļi palielina risku pat ikdienas satiksmē, taču apzināta driftēšana uz koplietošanas ceļiem būtiski paaugstina avāriju iespējamību. Šāda braukšana var radīt nopietnas sekas ne tikai pašam vadītājam, bet arī citiem satiksmes dalībniekiem, tostarp gājējiem.
Likumsargi uzsver, ka braukšanas prasmes un transportlīdzekļa kontroli drīkst pilnveidot tikai speciāli tam paredzētās trasēs, nevis uz ielām un ceļiem ar aktīvu satiksmi. Pašvaldības policija sola arī turpmāk pastiprināti uzraudzīt šāda veida pārkāpumus un aicina autovadītājus izvērtēt riskus, pirms pakļaut sevi un citus bīstamām situācijām.
