Japānas galvaspilsētas Tokijas slavenajā zivju tirgū uzņēmēju vidū prestižajā Jaunā gada izsolē pirmdien uzstādīts jauns rekords – par 243 kilogramu smagu Klusā okeāna zilspuru tunci, kas notverts Japānas ziemeļu piekrastē, samaksāti 510,3 miljoni jenu jeb aptuveni 2,8 miljoni eiro.
Laimīgais ieguvējs ir suši ēdinātavu ķēdes "Sushi-Zanmai" vadītājs Kijoši Kimura. Tuncis tūlīt pēc izsoles tika pārstrādāts un pārdots suši restorānos netālajā vecajā Cukidzi zivju tirgū par aptuveni trīs eiro rullītī. Zilspuru tuncis ir aizsargājams. Tā nozveja tiek limitēta, bet japāņi pazīstami kā pasaulē lielākie zilās tunzivs patērētāji, tādēļ gatavi maksāt fantastiskas summas.
