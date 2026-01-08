Daugavā iedzītais Rail Baltica tilta balsts šogad tiks iekonservēts, bet tā "atkonservēšana" visdrīzāk notiks tikai pēc 2030. gada – to TV24 raidījumā "Uz līnijas" apstiprina Rail Baltica projekta ieviesēja Latvijā – uzņēmuma "Eiropas Dzelzceļa līnijas" – valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme.
Plašāk skaties video:
