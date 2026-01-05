Rūjienā policija aizturējusi vīrieti, kurš alkohola reibumā ignorēja likumsargu prasību apstāties un mēģināja bēgt. Vadītājam nebija autovadītāja apliecības, viņš atradās 1,20 promiļu reibumā, turklāt šis bija jau trešais gadījums divu nedēļu laikā, kad vīrietis tika apturēts. Par notikušo sākts kriminālprocess un piemēroti arī administratīvie sodi, informē Valsts policija.
Policija uzsver, ka pat šķietami neliela neapdomība ceļu satiksmē var radīt nopietnus apdraudējumus gan pašam transportlīdzekļa vadītājam, gan citiem satiksmes dalībniekiem.
1. janvāra vakarā Rūjienā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas pamanīja automašīnu "Honda" bez priekšējās valsts reģistrācijas numura zīmes. Transportlīdzekļa vadītājs vairākkārt nepakļāvās prasībai apstāties un, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, uzsāka bēgšanu.
Pārbaudē noskaidrots, ka pie stūres atradās 2003. gadā dzimis vīrietis. Viņš bija 1,20 promiļu alkohola reibumā, bez vadītāja apliecības, nebija lietojis drošības jostu, turklāt automašīnai trūka priekšējās numura zīmes. Policija norāda, ka šī bija jau trešā reize pēdējo divu nedēļu laikā, kad vīrietis tika apturēts un sodīts, iepriekš – par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, kā arī piemēroti atbilstoši administratīvie sodi.
