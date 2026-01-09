Piektdien Latvijā spēcīgākā putināšana gaidāma Latgalē, Sēlijā un atsevišķos Vidzemes rajonos, liecina sinoptiķu prognozes.
Nokrišņi lielākajā valsts daļā nav paredzēti, taču Latgalē un Sēlijā, sākot no Baltkrievijas pierobežas, sniegvilkšņa laikā gaidāma arī snigšana. Atsevišķos autoceļu posmos iespējama kupenu veidošanās.
Ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13–18 metriem sekundē, savukārt piekrastē posmā no Jūrmalas līdz Ovišragam brāzmas var sasniegt 20–22 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra dienā būs -7…-12 grādi, Ziemeļkurzemē -3…-6 grādi. Ņemot vērā vēja radīto saldējošo efektu,
piektdiena kļūs par līdz šim aukstāko dienu šajā ziemā Latvijā.
Rīgā gada pirmā darba nedēļa noslēgsies ar mākoņainu laiku bez nokrišņiem. Ziemeļu un ziemeļaustrumu vējš brāzmās sasniegs līdz 15 metriem sekundē, bet Jūrmalā – līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz -7…-8 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē ciklons, kura centrs no Ukrainas teritorijas pakāpeniski virzās uz ziemeļiem gar Baltkrievijas un Krievijas robežu. Atmosfēras spiediens jūras līmenī svārstīsies no 1007 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1017 hektopaskāliem Kurzemes un Vidzemes galējos ziemeļu rajonos.
