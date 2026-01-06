ASV bruņoto spēku militārā operācija, kurā sestdien tika sagūstīts un Savienotajās Valstīs nogādāts Venecuēlas autoritārais prezidents Nikolass Maduro, izsaukusi plašu viļņošanos pasaulē, daļai valstu paužot atbalstu, bet citām nosodot Vašingtonas rīcību.
Novērojams, ka daudzām valstīm, tostarp Eiropā, ir bijušas grūtības formulēt skaidru nostāju par notikušo. Neskaidrība valda arī par Venecuēlas turpmāko attīstību un šīs Dienvidamerikas valsts attiecībām ar Savienotajām Valstīm, kuras pret Venecuēlu pēdējā laikā bija pastiprinājušas spiedienu un Karību jūrā koncentrējušas lielus militāros spēkus. Maduro, kuram ASV izvirzītas dažādas apsūdzības, tostarp par narkotiku kontrabandu, jau pirmdien tika nogādāts tiesā Ņujorkā.
Sekmīga operācija
ASV īstenotā militārā operācija uzskatāma par ļoti sekmīgu. ASV amatpersonas atklājušas, ka tā tika rūpīgi gatavota, Centrālās izlūkošanas pārvaldei rūpīgi novērojot Maduro pārvietošanās ieradumus, lai neko neatstātu nejaušībai. Uzmanības novēršanai un Venecuēlas pretestības novājināšanai ASV sestdien deva triecienus mērķiem galvaspilsētā Karakasā, bet Savienoto Valstu armijas elitārā specvienība "Delta Force" sagūstīja Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu Venecuēlas prezidenta rezidencē. Venecuēlas pirmais pāris pēc tam ar helikopteriem tika izvests no valsts. Operācijas gaitā ASV rindās neviena militārpersona dzīvību nav zaudējusi, lai arī vairāki karavīri guvuši vieglus ievainojumus, vēlāk pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps. Maduro režīma pusē upuri gan ir bijuši, tostarp arī kubieši. Pēc sagūstīšanas Maduro, kurš pie varas atradās kopš 2013. gada, tika nogādāts aizturēšanas centrā Ņujorkā. Maduro, viņa sievu, dēlu un vēl trīs personas ASV varasiestādes apsūdz "narkoterorismā", kokaīna kontrabandā, kā arī ar šaujamieročiem saistītos noziegumos. Par informāciju, kas palīdzētu notvert Maduro, Vašingtona bija apsolījusi 50 miljonu dolāru lielu atlīdzību. Jāpiebilst, ka Maduro tika sagūstīts tieši 36 gadus pēc tam, kad 1990. gada 3. janvārī ASV rokās nonāca Panamas bijušais diktators Manuels Norjega, kurš varu bija zaudējis pēc 1989. gadā notikušā ASV iebrukuma viņa vadītajā Centrālamerikas valstī.
Arī Norjegu ASV cita starpā apsūdzēja narkotiku kontrabandā. Viņš vēlāk tika notiesāts un gandrīz visu atlikušo mūžu līdz nāvei 2017. gadā pavadīja ieslodzījumā ASV, Francijā un Panamā.
Maduro sagūstīšana apskatniekiem likusi atcerēties 36 gadus senos notikumus, tostarp spriežot par ASV rīcības atbilstību likumam un starptautiskajām tiesībām. Maduro advokāti noteikti uzstās, ka viņš kā suverēnas valsts galva bauda imunitāti pret kriminālvajāšanu, pauduši aģentūras "Associated Press" aptaujātie tiesību eksperti. Lai arī ASV Kongresa akceptu Trampa administrācija pirms militārās operācijas nelūdza, tagad, kad Maduro jau atrodas Savienotajās Valstīs, ASV tiesas droši vien lems administrācijai par labu, jo Vašingtona neatzīst Maduro par leģitīmu prezidentu, norāda eksperti.
Neziņa par Venecuēlas nākotni
ASV pagaidām nav vērsušās pret citiem Venecuēlas režīma pārstāvjiem, lai arī Tramps šādu iespēju nav izslēdzis. Pašlaik prezidenta pienākumus Venecuēlā pilda viceprezidente Delsija Rodrigesa, kuru valsts galvas amatā apstiprinājusi Augstākā tiesa un atbalstījusi arī armija. Rodrigesa sestdien pieprasīja, lai ASV atbrīvo Maduro, piebilstot, ka viņš ir "vienīgais prezidents". Vēlāk gan viņas paziņojumi ASV virzienā kļuva piesardzīgāki. Neskatoties uz faktu, ka Maduro sabiedrotie joprojām ir pie varas, Tramps ir izteicies, ka ASV "pārvaldīs" Venecuēlu. Tāpat Baltā nama saimnieks izrādījis lielu interesi par Venecuēlas naftu un ASV kompāniju iespējām piedalīties tās iegūšanā. Valsts sekretārs Marko Rubio savos izteikumos par tiešu ASV dalību Venecuēlas pārvaldīšanā un tās resursu izmantošanu ir bijis piesardzīgāks. Daudz jautājumu pašlaik ir par Vašingtonas attiecībām ar Rodrigesu. "Ja viņa nedarīs to, kas ir pareizi, viņa samaksās ļoti augstu cenu, iespējams, augstāku nekā Maduro," sestdien intervijā izdevumam "Atlantic" brīdināja Tramps. Rodrigesa savukārt aicinājusi Vašingtonu uz "sadarbību". "Prezident Tramp, mūsu tautas un mūsu reģions ir pelnījis mieru un dialogu, nevis karu," paziņoja jaunā valsts vadītāja. Jāpiebilst, ka Trampa administrācija līdz šim nav mēģinājusi akcentēt Venecuēlas opozīcijas lomu valsts pārvaldīšanā. Lai arī par 2024. gada Venecuēlas prezidenta vēlēšanu uzvarētāju tika pasludināts Maduro, tiek uzskatīts, ka vairākumu balsu saņēma opozīcijas kandidāts Edmundo Gonsaless, kurš pašlaik dzīvo trimdā Spānijā. Gonsaless kandidēja, jo opozīcijas līdere Marija Korina Mačado vēlēšanām netika pielaista. Viņa pērnā gada nogalē Venecuēlu atstāja, lai Norvēģijā saņemtu Nobela Miera prēmiju. Mačado aicinājusi Gonsalesu, kuru ASV un vairums rietumvalstu atzinušas par vēlēšanu uzvarētāju, uzņemties prezidenta pienākumus. Trampa administrācijas atbalsts gan nav jūtams.
"Es domāju, ka viņai būtu grūti būt līderei," par Mačado iespējām nākt pie varas preses konferencē izteicās Tramps, piebilstot, ka opozīcijas līderei Venecuēlā "trūkst atbalsta".
Valsts sekretārs Rubio ir norādījis, ka liela daļa Venecuēlas opozīcijas pašlaik atrodas ārzemēs, bet valstī palikuši neatrisināti jautājumi.
Eiropa piesardzīga
ASV opozīcijā esošie demokrāti apšaubījuši Trampa administrācijas rīcības atbilstību likumam. "Maduro ir briesmīgs, briesmīgs cilvēks, bet beztiesiskumu nelabo ar citu beztiesiskumu," intervijā ABC norādīja ASV Senātā mazākumā esošo demokrātu līderis Čaks Šumers. "Gadu gaitā mēs esam pārliecinājušies, ka tad, kad Amerika šādā veidā mēģina panākt režīma maiņu un nāciju veidošanu, amerikāņi samaksā ar asinīm un dolāriem," uzsvēra Šumers.
Reaģējot uz Maduro sagūstīšanu, Ķīna paziņoja, ka ir "dziļi šokēta" un "stingri nosoda" spēka izmantošanu pret suverēnu valsti un tās prezidentu, bet Krievija nosodīja ASV "bruņoto agresiju". ASV militāro operāciju nosodījušas arī vairākas Latīņamerikas valstis, tostarp Brazīlija, kuras prezidents Luiss Inasiu Lula da Silva paziņoja, ka Vašingtona ir "šķērsojusi nepieļaujamu līniju". Eiropā ar stingrāko nosodījumu klajā nācis Spānijas premjerministrs Pedro Sančess. "Spānija neatzīst Maduro režīmu. Bet tā neatzīs arī iejaukšanos, kas pārkāpj starptautiskās tiesības," paziņoja sociālistu politiķis, kurš vēlāk pauda, ka "stingri nosoda" ASV, kas "pārkāpušas starptautiskās tiesības Venecuēlā". Lielākoties ES dalībvalstis un citas Eiropas valstis klajā nākušas ar diezgan neskaidriem vai pat pretrunīgiem paziņojumiem, secina telekanāls "Euronews". Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pavēstīja, ka "ASV intervences tiesiskais novērtējums ir sarežģīts un prasa rūpīgu apsvēršanu". Britu premjers Kīrs Stārmers paziņoja, ka Apvienotā Karaliste uzskata Maduro par neleģitīmu un "mēs neliesim asaras par viņa režīma beigām". Svētdienas vakarā ar paziņojumu klajā nāca ES augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. "ES mudina visas iesaistītās puses ievērot mieru un savaldību, lai izvairītos no eskalācijas un nodrošinātu miermīlīgu krīzes risinājumu," pavēstīja Kallasa. ES ir vairākkārt norādījusi, ka Maduro "nav demokrātiski ievēlēta prezidenta leģitimitātes", un ir atbalstījusi miermīlīgu pāreju uz demokrātiju, ko vadītu venecuēlieši, pauda ES augstā pārstāve. "Venecuēlas tautas gribas respektēšana joprojām ir vienīgais veids, kā Venecuēlā atjaunot demokrātiju un atrisināt pašreizējo krīzi," teikts paziņojumā, kuru atbalstījušas visas ES dalībvalstis, izņemot Ungāriju, kuras premjers Viktors Orbāns atklāti izteicis atbalstu ASV operācijai Venecuēlā.
