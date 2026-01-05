Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ikmēneša rēķinu apmaksa nesagādā grūtības, liecina Luminor bankas aptauja*. Ekonomiskā situācija kopumā stabilizējas, lai gan atsevišķās patēriņa preču un pakalpojumu grupās joprojām saglabājas cenu pieaugums. Vienlaikus augusi iedzīvotāju daļa, kurai regulāro maksājumu segšana ir izaicinoša, īpaši gada aukstajos mēnešos.
Mainīgā cenu vide ietekmē iedzīvotāju spēju laikus segt maksājumus
Salīdzinot ar 2024. gadu, nemainīgi 64 % iedzīvotāju ikmēneša rēķinu apmaksa nesagādā finansiālas problēmas. Šādu atbildi visbiežāk pauduši iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kas varētu būt saistīts ar to, ka šajā vecuma grupā nereti jau ir izveidots stabilāks ienākumu līmenis. Reģionālā griezumā izceļas Vidzeme, kur iedzīvotāji visbiežāk norāda, ka ikdienas rēķinu segšana notiek bez grūtībām.
Lai gan vairums iedzīvotāju ikmēneša saistības spēj segt bez grūtībām, pieaudzis to respondentu skaits, kuriem rēķinu savlaicīga apmaksa sagādā izaicinājumus – 2024. gadā šo problēmu norādīja 7 %, bet pērnā gada nogalē šis īpatsvars pieaudzis līdz 13 %.
"Lai segtu ikmēneša rēķinus bez grūtībām un veidotu finansiālo stabilitāti, svarīgi savas finanses rūpīgi plānot un pārraudzīt – iedzīvotājiem vajag paaugstināt savas spējas segt negaidītus izdevumus. Ja zināms, ka, piemēram, ziemas periodā izdevumi pieaugs un tas var radīt lielākas grūtības, savlaicīga plānošana un neliela uzkrājuma veidošana var būt būtisks atbalsts ikdienas tēriņu atvieglošanai. Piemēram, izrēķināt vidējo elektrības un siltuma patēriņu pa mēnešiem, lai redzētu, kur veidojas pieaugums un kur var atlikt lielākas naudas summas. Lai veiksmīgi plānotu budžetu, ieteicams sākt ar izdevumu analīzi, lai saprastu, kur tiek tērēta nauda. To var darīt ar dažādu aplikāciju palīdzību, bet der arī ierastais Excel fails. Tāpat var veikt pārtikas ražotāju analīzi, lai redzētu, kuras preces var iegādāties par mazākiem līdzekļiem, nezaudējot kvalitāti. Pārskatot pāris mēnešu izdevumus, iespējams skaidri saprast, kuras pozīcijas ir patiesās budžeta “ēdājas”, vienlaikus turpmāk piešķirot katrai noteiktu budžetu. Svarīgi šo sadalījumu ievērot, iekļaujot arī kategoriju “uzkrājumi un ieguldījumi”, kas palīdzēs veidot finansiālo neatkarību. Ja gada aukstajos mēnešos ir lielāka vajadzības pēc finansiālas drošības, svarīgi atbrīvoties no sliktiem tēriņu ieradumiem, piemēram, impulsīviem pirkumiem. Apzināta tēriņu kontrole kopā ar budžeta plānošanu palīdz ne tikai segt ikmēneša saistības bez grūtībām, bet arī īstenot sapņus, sasniegt jaunus mērķus un veidot stabilu finanšu pamatu nākotnei," norāda Jekaterina Ziniča, bankas finanšu eksperte.
Gada aukstie mēneši var būt izaicinoši daļai iedzīvotāju
Nedaudz palielinājies arī to iedzīvotāju skaits, kuriem finansiālas grūtības rada ikmēneša izdevumu segšana tieši gada aukstajos mēnešos. Salīdzinot ar 2024. gadu, kad šādu problēmu izjuta 15 %, pērnā gada izskaņā to norādījuši 23 %.
Īpaši šis periods kļūst izaicinošs iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem, kuri tieši ziemas sezonā visbiežāk saskaras ar grūtībām segt ikmēneša rēķinus.
Lai arī kopumā novērojam algu pieaugumu, ekonomikas attīstību un prognozētu mazāku inflāciju, Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pēdējo mēnešu laikā palielinājies ar mājokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu saistīto preču un pakalpojumu cenu līmenis, kas varētu būt ietekmējis aptaujas rezultātu. Elektroenerģija pērn gada laikā kļuvusi par 14,2 % dārgāka, dabasgāze par 2,2 %, bet siltumenerģija par 2 %. Tomēr kopumā siltumenerģijas tarifs dažādos reģionos saglabājās mainīgs – vietām tas pieauga, bet citviet samazinājās.
*Luminor bankas aptauja veikta 2025. gada novembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 1004 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu