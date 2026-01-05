3. janvārī LTV skatītāji varēja vērot muzikāli izklaidējošā šova "Pārdziedi mani!" kino un teātra dziesmām veltīto raidījumu, kurā uzstājās astoņi dalībnieki ar īpaši sagatavotiem priekšnesumiem. Skatītāju balsojumā par pārliecinošu uzvarētāju tika atzīta Antra Stafecka, kura ieguva augstāko novērtējumu arī ekspertu un skatītāju kopvērtējumā.
Latvijas Sabiedriskā medija šova "Pārdziedi mani!" sestajā raidījumā Antra Stafecka izpildīja dziesmu — veltījumu mātei no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". Šis priekšnesums skatītāju balsojumā saņēma visvairāk punktu, nodrošinot Stafeckai pirmo vietu arī kopbalsojumā ar maksimālo iespējamo rezultātu — 30 punktiem.
Skatītāju balsojumā otro vietu ieņēma Emilija ar dziesmas "I Will Always Love You" izpildījumu no filmas "Miesassargs", bet trešajā vietā ierindojās Ralfs Eilands, kurš uzstājās ar dziesmu "Hallelujah".
Ceturtajā vietā skatītāji ierindoja Jāni Apeini ar dziesmu "Veltījums" no filmas "Ziemassvētku jampadracis", piektajā — Alisi Haijimu, kura izpildīja dziesmu "Let It Go" no animācijas filmas "Frozen". Sesto vietu ieguva Artūrs Uškāns ar dziesmu "Livin’ La Vida Loca", septītajā vietā palika rolands če ar dziesmu "You Never Can Tell" no filmas "Lubene", bet astotajā — Raimonda Vazdika ar dziesmu "Maybe This Time" no filmas "Kabarē".
Dalībnieku sniegumu, kā ierasts,
vērtēja eksperti Marija Naumova un Andris Freidenfelds,
kuriem šoreiz pievienojās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktrise un direktore Dana Bjorka. Ekspertu vērtējumā pirmo vietu ieguva Antra Stafecka, otrajā vietā ierindojās Ralfs Eilands, bet trešajā — Artūrs Uškāns. Tālāk sekoja Emilija, Raimonda Vazdika, rolands če, Alise Haijima un Jānis Apeinis.
Skatītāju un ekspertu kopvērtējumā Antra Stafecka saglabāja līderpozīciju,
iegūstot 30 punktus. Otro vietu ar 22 punktiem ieņēma Ralfs Eilands, bet trešajā vietā ar 21 punktu ierindojās Emilija. Artūrs Uškāns kopbalsojumā saņēma 17 punktus un ieņēma ceturto vietu.
Vienādu punktu skaitu — 14 — saņēma Jānis Apeinis un Alise Haijima, un, ņemot vērā skatītāju balsojuma pārsvaru, Apeinis kopvērtējumā ierindojās piektajā, bet Haijima — sestajā vietā. Savukārt rolands če un Raimonda Vazdika ieguva pa 13 punktiem, kas attiecīgi nodrošināja septīto vietu rolandam če un astoto vietu Raimondai Vazdikai.
Raidījuma noteikumi paredz, ka astotās vietas ieguvējs saņem piecus punktus, bet katra nākamā vieta — par vienu punktu vairāk. Trešajai vietai pienākas desmit punkti, otrajai — divpadsmit, bet uzvarētājs saņem 15 punktus. Punktu sadalījums katrā raidījumā ir nemainīgs, mainās tikai dalībnieku secība pēc ekspertu un skatītāju vērtējuma.
Atzīmējot Maestro apaļo jubileju, 10. janvārī pulksten 21.10 šova "Pārdziedi mani!" dalībnieki skatītājus priecēs ar Raimonda Paula skaistākajām dziesmām.
